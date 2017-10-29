Работников автомобильного транспорта поздравил губернатор Хабаровского края
Значимый для отрасли день в России приходится на последнее воскресенье октября.
Значимый для отрасли день в России приходится на последнее воскресенье октября.
Хабаровск, 29 октября, AmurMedia.
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают в России в последнее воскресенье октября. Автомобилистов и сотрудников транспортных предприятий региона поздравил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в
«Для Хабаровского края автомобильный и городской пассажирский транспорт играют важнейшую роль, — подчеркнул глава края. — В общем объеме транспортных услуг, оказываемых всеми видами транспорта, автомобилями осуществляется почти 80% пассажирских и более 70% грузовых перевозок. По итогам девяти месяцев текущего года автомобильным транспортом края перевезено более 78 млн пассажиров и 50 млн тонн грузов. Автомобилисты осуществляют транспортную связь не только по территории региона, но и в целом по всей стране».
Вячеслав Шпорт отметил, что существенная роль в организации транспортного обслуживания населения принадлежит пассажирскому автомобильному и городскому электрическому транспорту. Сегодня на территории края действует 125 городских, 116 пригородных, 40 междугородных и 10 межрегиональных автобусных, восемь трамвайных и четыре троллейбусных маршрутов. Дальнейшее развитие и совершенствование сети автомобильных перевозок краевые власти считают одной из важнейших задач, поэтому здесь реализуется большой комплекс мер, повышающий качество
«Уважаемые автомобилисты и работники городского пассажирского транспорта! Ваша профессия — особая, ваш труд — напряженный и одновременно почетный, требующий самоотдачи и профессионализма. Несмотря на трудности, вы всегда добросовестно выполняете поставленные задачи, нацелены на позитив и движение вперед! Выражаю особую благодарность ветеранам отрасли за преданность профессии, за многолетний добросовестный труд. Желаю всем стабильной, безаварийной работы, удачи на жизненном пути, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!», — пожелал транспортникам Вячеслав Шпорт.