Работников автомобильного транспорта поздравил губернатор Хабаровского края

Хабаровск, 29 октября, AmurMedia.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают в России в последнее воскресенье октября. Автомобилистов и сотрудников транспортных предприятий региона поздравил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого правительства.

«Для Хабаровского края автомобильный и городской пассажирский транспорт играют важнейшую роль, — подчеркнул глава края. — В общем объеме транспортных услуг, оказываемых всеми видами транспорта, автомобилями осуществляется почти 80% пассажирских и более 70% грузовых перевозок. По итогам девяти месяцев текущего года автомобильным транспортом края перевезено более 78 млн пассажиров и 50 млн тонн грузов. Автомобилисты осуществляют транспортную связь не только по территории региона, но и в целом по всей стране».

Вячеслав Шпорт отметил, что существенная роль в организации транспортного обслуживания населения принадлежит пассажирскому автомобильному и городскому электрическому транспорту. Сегодня на территории края действует 125 городских, 116 пригородных, 40 междугородных и 10 межрегиональных автобусных, восемь трамвайных и четыре троллейбусных маршрутов. Дальнейшее развитие и совершенствование сети автомобильных перевозок краевые власти считают одной из важнейших задач, поэтому здесь реализуется большой комплекс мер, повышающий качество дорожно-транспортной инфраструктуры. Расширяется маршрутная сеть, используются новые технологии при организации грузопассажирских перевозок, обеспечивающие удобство и безопасность движения.