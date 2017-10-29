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07:08 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанские депутаты отказываются от повышения зарплаты

В Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии обратилась группа депутатов мажилиса и городских маслихатов с просьбой донести до широких кругов общественности своё отношение к повышению депутатской зарплаты, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу СМК.

Источник: Newtimes.kz

«Мы категорически против! — цитируют мусульманские общественники народных избранников Казахстана. — Сегодня, когда значительная часть населения испытывает материальные трудности, требовать повышения заработной платы депутатов — верх цинизма и безнравственности. Надо утратить последние остатки совести, чтобы решиться на подобный шаг. Посмотрите в каком бедственном положении находятся сегодня учителя и врачи! Вот о ком мы должны заботиться! Вот чью зарплату надо увеличить в первую очередь! Поймите, нельзя подобным потребительским отношением позорить высокое звание депутата».

В тоже время авторы заявления отказались назвать свои имена, объясняя это тем, что вызовут гнев и недовольство своих коллег.

«К сожалению, в наших рядах немало людей, которые ставят личные интересы превыше всего. Они не разделяют наше мнение и будут отчаянно противиться. Призыв заморозить депутатские зарплаты приведет их в неописуемую ярость. Они могут нас избить, ограбить, изнасиловать, поэтому мы вынуждены делать наши заявления анонимно через общественные организации», — заявили депутаты.

«Руководство СМК и МКПЧ ЦА обещало донести крик души отважных батыров до казахстанских граждан и дать собственную оценку», — утверждают в СМК.

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