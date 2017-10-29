Дмитрий Азаров: «Ежегодно в губернии автотранспортом перевозится более 170 млн пассажиров»

Источник: Volga News

«Ваш труд обеспечивает стабильную, бесперебойную работу объектов промышленной и социальной инфраструктуры, торговли, сельского хозяйства, других важных отраслей, определяющих уровень развития Самарской области и качество жизни населения региона», — обратился к транспортникам глава региона.

Он напомнил, что ежегодно в нашей губернии автомобильным транспортом перевозится более 170 млн. пассажиров, почти 19 млн. тонн грузов.

«Региональное Правительство сделает все необходимое для того, чтобы транспортная составляющая областного центра, других городов и сел региона соответствовала

самым современным требованиям», — подчеркнул руководитель области.