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10:09 (мск), источник: "Российская газета"

Во Владивостоке завершилось учение «Индра-2017»

Сегодня во Владивостоке прошла церемония закрытия российско-индийского межвидового учения «Индра-2017», сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В честь этого события состоялся парад, а после над акваторией Амурского залива пролетели истребители Су-35С, вертолеты Ми-8АМТШ ВВС и ПВО Восточного военного округа и военно-транспортный самолет ВВС Индии.

В этом году «Индра» впервые прошла в межвидовом формате. Вместо проводимых ранее «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» было организовано одно учение. Участие в нем приняли российские боевые корабли и корабли Индии, военнослужащие авиационных и сухопутных частей округа и сухопутные подразделения индийской армии.

Во время тренировки, тематикой которой стало противодействие терроризму, смешанные экипажи, управлявшие самолетами Су-30М2, АН-26 и вертолетами Ми-8АМТШ, «уничтожили» ракетами огневые точки противника, а совместный отряд кораблей, отработав проводку за тралами, выполнил артиллерийские стрельбы.

На приморском полигоне «Сергеевский» сухопутные войска двух стран провели совместную тренировку по отражению нападения’террористов.

«Индра-2017» стала самой масштабной тренировкой в истории двух стран.

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