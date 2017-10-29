Во Владивостоке завершилось учение «Индра-2017»

В честь этого события состоялся парад, а после над акваторией Амурского залива пролетели истребители Су-35С, вертолеты Ми-8АМТШ ВВС и ПВО Восточного военного округа и военно-транспортный самолет ВВС Индии.

В этом году «Индра» впервые прошла в межвидовом формате. Вместо проводимых ранее «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» было организовано одно учение. Участие в нем приняли российские боевые корабли и корабли Индии, военнослужащие авиационных и сухопутных частей округа и сухопутные подразделения индийской армии.

Во время тренировки, тематикой которой стало противодействие терроризму, смешанные экипажи, управлявшие самолетами Су-30М2, АН-26 и вертолетами Ми-8АМТШ, «уничтожили» ракетами огневые точки противника, а совместный отряд кораблей, отработав проводку за тралами, выполнил артиллерийские стрельбы.

На приморском полигоне «Сергеевский» сухопутные войска двух стран провели совместную тренировку по отражению нападения’террористов.