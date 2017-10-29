Экс-депутат ЗС Григорьева потребовала отставки детского омбудсмена по Омской области

«Семья и дети — это самое важное в нашей жизни. Если, по каким либо причинам, гармония в семье нарушаются, то каждый человек, должен быть уверен, что права его детей будут защищены. Уполномоченный при губернаторе Омской области по правам ребенка, оплачиваемый, за народный счет, должен бороться за счастье каждого ребенка. Мне искренне жаль, что Степкина Елизавета Евгеньевна не осознает масштабы катастрофы, которые рождаются в результате ее бездействия», — заявляет Олеся Григорьева.