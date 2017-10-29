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11:24 (мск), источник: СуперОмск

Экс-депутат ЗС Григорьева потребовала отставки детского омбудсмена по Омской области

Бывший депутат омского Заксобрания Олеся Григорьева опубликовала петицию на имя врио губернатора Омской области Александра Буркова.

Многодетная мать Григорьева требует отставки уполномоченного при губернаторе по правам ребенка Елизаветы Степкиной.

Поводом требований отставки, вероятно, послужили два эпизода жестокого обращения с детьми, которые привлекли внимание правоохранительных органов и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

«Семья и дети — это самое важное в нашей жизни. Если, по каким либо причинам, гармония в семье нарушаются, то каждый человек, должен быть уверен, что права его детей будут защищены. Уполномоченный при губернаторе Омской области по правам ребенка, оплачиваемый, за народный счет, должен бороться за счастье каждого ребенка. Мне искренне жаль, что Степкина Елизавета Евгеньевна не осознает масштабы катастрофы, которые рождаются в результате ее бездействия», — заявляет Олеся Григорьева.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на минувшей неделе в Сети появилось видео, на котором зафиксирован конфликт в школе-интернате № 5 для умственно отсталых детей. Четверо несовершеннолетних устроили показательную драку с 13-летним воспитанником учреждения. В результате избиения ребенок получил легкие телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей левой руки.

Второй инцидент, проверкой которого занялись в Следственном комитете, случился в омском детсаду № 91. Там 4-летнего мальчика якобы заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальной комнате.

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