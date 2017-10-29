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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Совфед прокомментировал слова Волкера о введении миротворцев в Донбасс

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о вводе миротворцев в Донбасс.

Источник: Reuters

«Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето», — цитирует «РИА Новости» господина Косачева.

По его словам, из заявления господина Волкера следует, что мандат миротворцев ООН не предполагает участия России.

Все это, очевидно, не соответствует — а, называя вещи своими именами, противоречит минским соглашениям.
Константин Косачев
Председатель комитета Совета федерации по международным делам
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Ранее о заявлении Курта Волкера сообщил депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем. Он написал в Facebook, что господин Волкер ожидает до конца года подготовки и принятия резолюции Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине.

Курт Волкер прибыл в Киев 27 октября и провел переговоры с несколькими украинскими политиками.

Визит спецпредставителя Госдепа в Киев был внеплановым, и это признали сами украинские власти.

«Из-за осложнений внутренней ситуации, связанной с протестами в центре Киева, американцы хотят еще раз оценить, что происходит на Украине», — заявили в украинском МИДе.

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