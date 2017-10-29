Совфед прокомментировал слова Волкера о введении миротворцев в Донбасс

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«Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето», — цитирует «РИА Новости» господина Косачева.

По его словам, из заявления господина Волкера следует, что мандат миротворцев ООН не предполагает участия России.

Все это, очевидно, не соответствует — а, называя вещи своими именами, противоречит минским соглашениям. Константин Косачев Председатель комитета Совета федерации по международным делам

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Ранее о заявлении Курта Волкера сообщил депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем. Он написал в Facebook, что господин Волкер ожидает до конца года подготовки и принятия резолюции Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине.

Курт Волкер прибыл в Киев 27 октября и провел переговоры с несколькими украинскими политиками.

Визит спецпредставителя Госдепа в Киев был внеплановым, и это признали сами украинские власти.