Депутаты Заксобрания не стали запрещать продажу алкоголя в жилых домах

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Глава Зеленогорска Павел Корчашкин предложил ограничить продажу алкоголя в жилых домах. По словам градоначальника, местные власти столкнулись с ростом продажи алкоголя в торговых точках, которые повсеместно открываются в жилых домах. Всего таких точек в городе около тридцати. Купленное в них спиртное распивается тут же: во дворах на детских площадках. Вокруг таких точек возникают беспорядки. Поэтому зеленогорские депутаты предложили внести в действующий краевой закон изменения, а именно: запретить в «закрытых городах» розничную продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые.

Однако выяснилось, что против такого запрета выступает прокуратура. По ее мнению, такой закон не может быть принят для одного Зеленогорска. Кроме того, он нарушает антимонопольное законодательство и ущемляет права предпринимателей. Не поддержали законодательную инициативу и в краевом министерстве промышленности.