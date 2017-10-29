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09:57 (мск), источник: РБК

Столтенберг заявил об угрозе северокорейских ракет для стран НАТО

Северокорейские ракеты способны достичь Европы, под угрозой поражения находятся страны НАТО. Об этом, как пишет издание «Иомиури», перед началом своего визита в Японию заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Источник: Reuters
Мы признаем, что Европа находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Страны НАТО уже находятся под угрозой.
Йенс Столтенберг
Генсек НАТО

Он отметил, что члены альянса готовы ответить на угрозу мерами сдерживания. «НАТО может принять решение об атаке в ответ», — подчеркнул Столтенберг. В то же время он заявил, что выступает за экономические санкции в качестве меры давления на режим в Пхеньяне.

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Глава ЦРУ Майк Помпео 20 октября сообщил, что ракетно-ядерные технологии КНДР продвинулись до такого уровня, который может позволить нанести удар по территории США. Он рассказал о значительном прогрессе в северокорейских военных исследованиях и предупредил, что готовность к атаке в адрес Соединенных Штатов может быть достигнута Пхеньяном в течение нескольких месяцев.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы дать массированный военный ответ на агрессию со стороны КНДР. По его словам, военную реакцию Вашингтона может спровоцировать применение ядерного оружия не только против самих США, но и их союзников.

Из-за КНДР США готовы перечеркнуть весь опыт человечества
Во время загрузки произошла ошибка.
9 октября© Ньюстюб
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