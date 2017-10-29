Столтенберг заявил об угрозе северокорейских ракет для стран НАТО

Источник: Reuters

Мы признаем, что Европа находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Страны НАТО уже находятся под угрозой. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Он отметил, что члены альянса готовы ответить на угрозу мерами сдерживания. «НАТО может принять решение об атаке в ответ», — подчеркнул Столтенберг. В то же время он заявил, что выступает за экономические санкции в качестве меры давления на режим в Пхеньяне.

Глава ЦРУ Майк Помпео 20 октября сообщил, что ракетно-ядерные технологии КНДР продвинулись до такого уровня, который может позволить нанести удар по территории США. Он рассказал о значительном прогрессе в северокорейских военных исследованиях и предупредил, что готовность к атаке в адрес Соединенных Штатов может быть достигнута Пхеньяном в течение нескольких месяцев.