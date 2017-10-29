Карасук встретил врио губернатора вопросами и предложениями

Также руководитель Новосибирской области познакомился с местными жителями, постучавшись в первую попавшуюся квартиру, и признался в симпатии к здешним карасям.

Остановки в рабочей поездке были сделаны на международном пункте пропуска «Павловка», микрорайон Кутузовский, в отделе пограничной комендатуры в г. Карасуке Пограничного управления ФСБ России по НСО и техническом лицей № 176.

Врио губернатора осмотрел микрорайон Кутузовский, который благоустроили в этом году на средства проекта «Комфортная городская среда». Здесь же построен многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья. Андрей Травников решил узнать мнение жителей. Для этого вошел в подъезд, постучался в первую попавшуюся квартиру. Своим визитом удивил хозяев, но получил положительный ответ.

В лицее № 176 Андрей Александрович встретился со старшеклассниками и поинтересовался, кто из них определился со специальностью, вузом и будущей профессией.

Пожелал им «получить хорошие результаты в школе и определиться со своим будущим».

С директором лицея Сергеем Кривушевым говорил о профобразовательном ориентире. Ведь довузовская подготовка, дуальное образование и инженерная направленность занимают важное место в образовательном процессе лицея.

— Наша мечта — межмуниципальный гуманитарный технопарк, — обратился к врио губернатора Сергей Кривушев. — Карасукский педагогический колледж готов включиться в нашу работу и готовить своих специалистов по тем компетенциям, которыми мы уже овладели и можем делиться опытом и знаниями. Это приостановит миграционный процесс в нашем и соседних районах. Ведь хорошее образование и мы можем гарантировать.

Последний пункт рабочего визита и.о. губернатора — это встреча с общественностью. В зале администрации района присутствовали представители районной власти, главы муниципальных образований, предприниматели, руководители предприятий и организаций. На встречу приехали три депутата Законодательного собрания. На повестке — знакомство с инвестиционными проектами, действующими на территории района, и общение с аудиторией.

Андрей Травников отметил в начале своего выступления, что подготовился к встрече: познакомился с историей Карасукского района, социально-экономической ситуацией, поручениями губернатора, сделанными в предыдущие визиты, просьбами района, достижениями и проблемами.

В своем выступление глава района Александр Гофман обозначил ряд актуальных проблем: строительство школы и завершение строительства районного культурного центра, кадровый голод, необходимость в строительстве крытой ледовой площадки. Губернатор, в свою очередь, поблагодарил главу за краткий и сбалансированный доклад.

С инвестиционным проектом по глубокой переработки зерна в районах области рассказал Юрий Зозуля, депутат Законодательного собрания. Опорные базы проекта уже запущены и работают на территориях Баганского и Карасукского районов. Андрей Травников предложил вынести проект на инвестиционный совет области.

Второй проект касается также непосредственно сельского хозяйства. Уже три года в районе работает компания «Молсиб», которая ведет прием молока в нескольких сельхозпредприятиях. Партнерскими отношениями довольны руководители сельхозпредприятий. Например, в ЗАО «Студеновское» благодаря этому смогли построить и запустить несколько животноводческих помещений.

Травников резюмировал: он поддержит инициативы и выделит средства на строительство замороженного здания районного культурного центра уже в 2018 году, но с условием.

— Хочу еще раз лично посмотреть планы использования площадей. Здание достаточно объемное, хотелось бы, чтобы оно не стало обузой для районного бюджета, — подытожил Андрей Александрович.

Он разглядел потенциал и в открытии межрайонного технопарка, но предложил проработать идею. В вопросах ликвидации второй смены и строительства школы в Карасуке руководитель региона попросил воздержаться от поспешных решений: расставлять приоритеты необходимо исходя из демографической ситуации.

Вопросы из зала касались дорог, поддержки ТОСа в небольших селах и проблем с транспортировкой зерна в рамках экспортного контракта. Об интересах в свободное время Андрей Травников ответил с улыбкой:

— Очень мне понравились ваши караси. Могу увлечься рыбалкой.

Точку рабочего визита врио губернатора поставили на встрече с журналистами. Представитель районной газеты поинтересовался его мнением о районках, их роли для района и области, журналисты ОТС — поддержкой инвестиционных проектов, озвученных на совещании. Для VN.ru врио губернатора прокомментировал проблему реформирования автошкол — сейчас в большинстве районов области не обучают водителей категории «С» и «Д».

— Выдержать на рынке конкуренцию с коммерческими школами ДСАФу будет сложно. Если от вооруженных сил будет четко сформулирован заказ специалистов, то региональная власть окажет максимальное содействие, чтобы школы ДСАФ укрепили материальную базу и начали учебный процесс.

«Разумно подходить к любому делу» — так отозвался Андрей Травников о проектах строительства дорог. Он выразил уверенность, что нельзя разрывать качество и экономичность. Но также отметил, что качественно сделанная работа позволяет сэкономить средства на ее эксплуатации.