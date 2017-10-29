Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
11:09 (мск), источник: VN.ru

Карасук встретил врио губернатора вопросами и предложениями

Андрей Травников посетил приграничный Карасукский район. В программе — встреча с общественностью, вопросы и ответы на злободневные проблемы района.

Также руководитель Новосибирской области познакомился с местными жителями, постучавшись в первую попавшуюся квартиру, и признался в симпатии к здешним карасям.

Остановки в рабочей поездке были сделаны на международном пункте пропуска «Павловка», микрорайон Кутузовский, в отделе пограничной комендатуры в г. Карасуке Пограничного управления ФСБ России по НСО и техническом лицей № 176.

Врио губернатора осмотрел микрорайон Кутузовский, который благоустроили в этом году на средства проекта «Комфортная городская среда». Здесь же построен многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья. Андрей Травников решил узнать мнение жителей. Для этого вошел в подъезд, постучался в первую попавшуюся квартиру. Своим визитом удивил хозяев, но получил положительный ответ.

В лицее № 176 Андрей Александрович встретился со старшеклассниками и поинтересовался, кто из них определился со специальностью, вузом и будущей профессией.

Пожелал им «получить хорошие результаты в школе и определиться со своим будущим».

С директором лицея Сергеем Кривушевым говорил о профобразовательном ориентире. Ведь довузовская подготовка, дуальное образование и инженерная направленность занимают важное место в образовательном процессе лицея.

— Наша мечта — межмуниципальный гуманитарный технопарк, — обратился к врио губернатора Сергей Кривушев. — Карасукский педагогический колледж готов включиться в нашу работу и готовить своих специалистов по тем компетенциям, которыми мы уже овладели и можем делиться опытом и знаниями. Это приостановит миграционный процесс в нашем и соседних районах. Ведь хорошее образование и мы можем гарантировать.

Последний пункт рабочего визита и.о. губернатора — это встреча с общественностью. В зале администрации района присутствовали представители районной власти, главы муниципальных образований, предприниматели, руководители предприятий и организаций. На встречу приехали три депутата Законодательного собрания. На повестке — знакомство с инвестиционными проектами, действующими на территории района, и общение с аудиторией.

Андрей Травников отметил в начале своего выступления, что подготовился к встрече: познакомился с историей Карасукского района, социально-экономической ситуацией, поручениями губернатора, сделанными в предыдущие визиты, просьбами района, достижениями и проблемами.

В своем выступление глава района Александр Гофман обозначил ряд актуальных проблем: строительство школы и завершение строительства районного культурного центра, кадровый голод, необходимость в строительстве крытой ледовой площадки. Губернатор, в свою очередь, поблагодарил главу за краткий и сбалансированный доклад.

С инвестиционным проектом по глубокой переработки зерна в районах области рассказал Юрий Зозуля, депутат Законодательного собрания. Опорные базы проекта уже запущены и работают на территориях Баганского и Карасукского районов. Андрей Травников предложил вынести проект на инвестиционный совет области.

Второй проект касается также непосредственно сельского хозяйства. Уже три года в районе работает компания «Молсиб», которая ведет прием молока в нескольких сельхозпредприятиях. Партнерскими отношениями довольны руководители сельхозпредприятий. Например, в ЗАО «Студеновское» благодаря этому смогли построить и запустить несколько животноводческих помещений.

Травников резюмировал: он поддержит инициативы и выделит средства на строительство замороженного здания районного культурного центра уже в 2018 году, но с условием.

— Хочу еще раз лично посмотреть планы использования площадей. Здание достаточно объемное, хотелось бы, чтобы оно не стало обузой для районного бюджета, — подытожил Андрей Александрович.

Он разглядел потенциал и в открытии межрайонного технопарка, но предложил проработать идею. В вопросах ликвидации второй смены и строительства школы в Карасуке руководитель региона попросил воздержаться от поспешных решений: расставлять приоритеты необходимо исходя из демографической ситуации.

Вопросы из зала касались дорог, поддержки ТОСа в небольших селах и проблем с транспортировкой зерна в рамках экспортного контракта. Об интересах в свободное время Андрей Травников ответил с улыбкой:

— Очень мне понравились ваши караси. Могу увлечься рыбалкой.

Точку рабочего визита врио губернатора поставили на встрече с журналистами. Представитель районной газеты поинтересовался его мнением о районках, их роли для района и области, журналисты ОТС — поддержкой инвестиционных проектов, озвученных на совещании. Для VN.ru врио губернатора прокомментировал проблему реформирования автошкол — сейчас в большинстве районов области не обучают водителей категории «С» и «Д».

— Выдержать на рынке конкуренцию с коммерческими школами ДСАФу будет сложно. Если от вооруженных сил будет четко сформулирован заказ специалистов, то региональная власть окажет максимальное содействие, чтобы школы ДСАФ укрепили материальную базу и начали учебный процесс.

«Разумно подходить к любому делу» — так отозвался Андрей Травников о проектах строительства дорог. Он выразил уверенность, что нельзя разрывать качество и экономичность. Но также отметил, что качественно сделанная работа позволяет сэкономить средства на ее эксплуатации.

Следующий визит врио губернатора в Карасук запланирован на следующий год для тесного знакомства с районом. Но уже сейчас он увидел перспективу в транспортном сообщении, близости к границе и инвестиционных проектах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Карасук встретил врио губернатора вопросами и предложениями
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Совфед прокомментировал слова Волкера о миротворцах в Донбассе
Московский «Спартак» упустил победу в гостевом матче РФПЛ
Президент Иракского Курдистана решил уйти в отставку
Конгресс получил данные о компании, собравшей досье на Трампа
КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения
Названы болезни, от которых может защитить домашняя собака
Спорт
Крах Погорилой поднял зал Гран-при по фигурному катанию прошел в Канаде
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь