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16:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем работников автотранспорта

Воронежская область вместе со всей страной отмечает День работников автомобильного транспорта в воскресенье, 29 октября. Губернатор Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили воронежцев с профессиональным праздником.

Источник: РИА "Воронеж"

Первые лица отметили, что автотранспортное сообщение напрямую влияет как на жизнь отдельного человека, так и на развитие экономики, социальных связей в стране и в мире.

— На дороги Воронежской области ежедневно выходят десятки тысяч автомобилей и автобусов, которые обеспечивают бесперебойную доставку пассажиров, грузов, оказание экстренной помощи, — сказали губернатор и спикер облдумы. — В последние годы в системе автотранспортных перевозок региона происходят позитивные изменения: расширяется ассортимент, повышается качество и безопасность услуг. Однако многие проблемные вопросы в отрасли продолжают оставаться актуальными, и их решение требует совместных усилий.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов выразили уверенность в том, что компетентность, опыт, понимание личной ответственности и значимости стоящих задач работников автотранспорта будут способствовать повышению безопасности, комфорта, благополучия и настроения жителей области.

Первые лица выразили признательность работникам автотранспорта и пожелали им крепкого здоровья, безаварийного движения и «доброго пути по зеленой волне».

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