Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем работников автотранспорта

Источник: РИА "Воронеж"

Первые лица отметили, что автотранспортное сообщение напрямую влияет как на жизнь отдельного человека, так и на развитие экономики, социальных связей в стране и в мире.

— На дороги Воронежской области ежедневно выходят десятки тысяч автомобилей и автобусов, которые обеспечивают бесперебойную доставку пассажиров, грузов, оказание экстренной помощи, — сказали губернатор и спикер облдумы. — В последние годы в системе автотранспортных перевозок региона происходят позитивные изменения: расширяется ассортимент, повышается качество и безопасность услуг. Однако многие проблемные вопросы в отрасли продолжают оставаться актуальными, и их решение требует совместных усилий.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов выразили уверенность в том, что компетентность, опыт, понимание личной ответственности и значимости стоящих задач работников автотранспорта будут способствовать повышению безопасности, комфорта, благополучия и настроения жителей области.