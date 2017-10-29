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16:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Участники встречи по Сирии начнут прибывать в Астану в воскресенье

АСТАНА, 29 окт — Sputnik. Участники сирийских переговоров начнут прибывать в казахстанскую столицу вечером 29 октября, сообщил Sputnik Казахстан глава пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Источник: Sputniknews.kz

«Участники встречи по Сирии начнут прибывать сегодня вечером. Двусторонние и трехсторонние встречи экспертов запланированы на завтра», — рассказал Жайнаков.

Ранее МИД Казахстана сообщил о том, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах в Астане 30—31 октября. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей — представители ООН, США и Иордании.

В Астане уже состоялись шесть встреч по урегулированию конфликта в Сирии. Главным результатом переговоров стало объявление о создании четырех зон деэскалации в ряде регионов Сирии.

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