Участники встречи по Сирии начнут прибывать в Астану в воскресенье
АСТАНА, 29 окт — Sputnik. Участники сирийских переговоров начнут прибывать в казахстанскую столицу вечером 29 октября, сообщил Sputnik Казахстан глава
АСТАНА, 29 окт — Sputnik. Участники сирийских переговоров начнут прибывать в казахстанскую столицу вечером 29 октября, сообщил Sputnik Казахстан глава
«Участники встречи по Сирии начнут прибывать сегодня вечером. Двусторонние и трехсторонние встречи экспертов запланированы на завтра», — рассказал Жайнаков.
Ранее МИД Казахстана сообщил о том, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах в Астане
В Астане уже состоялись шесть встреч по урегулированию конфликта в Сирии. Главным результатом переговоров стало объявление о создании четырех зон деэскалации в ряде регионов Сирии.