Участники встречи по Сирии начнут прибывать в Астану в воскресенье

Ранее МИД Казахстана сообщил о том, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах в Астане 30—31 октября . Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей — представители ООН, США и Иордании.