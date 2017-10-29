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12:30 (мск), источник: ИА Башинформ

Нам важно продвинуть изучение башкирского языка в интересном, современном формате — Рустэм Хамитов

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. С начала нового учебного года начал работу электронный образовательный ресурс «Международная система дистанционного обучения башкирскому языку».

Над созданием этой платформы сотрудники и преподаватели Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы трудились четыре года. Начинание вуза поддержали Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и ведущие лингвисты республики.

С помощью этого ресурса изучать башкирский язык сможет любой желающий — независимо от степени языковой подготовки, возраста и местонахождения. Задача платформы заключается в том, чтобы учиться языку было интересно. Упрощённая регистрация позволяет быстро получить доступ к ресурсу, а также отследить свой прогресс в изучении башкирского языка.

Посетители сайта могут воспользоваться башкирско-русским словарем, загрузить на интерактивную карту республики фотографии своих любимых мест, погрузиться в медиатеку интернет-ресурсов для изучения культуры, литературы и традиций башкирского народа, а также поделиться своими материалами: народной музыкой, танцами, сказками, загадками, обрядами, образцами устного народного творчества и т. д.

Платформа предполагает трёхуровневую систему обучения, включающую в себя базовый, средний и продвинутый курсы. Как отметил на заседании Совета при Главе Республики Башкортостан по развитию электронного образования ректор БГПУ Раиль Асадуллин, пока доступен только базовый курс для тех, кто вообще не владеет башкирским языком. Он состоит из 20 уроков, каждый из которых включает грамматическую справку, словарь, видеоситуации на изучаемую тему и проверочные тесты.

По словам Раиля Асадуллина, для разработки программ второго и третьего уровней потребуются дополнительные средства.

— Ресурсы мы найдём. Потому что нам и, главное, обществу это нужно, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Правительство сейчас готовит программу по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Республики Башкортостан. Все в ней могут участвовать. Ресурсы там будут запланированы хорошие. Денег на благое дело жалеть не будем. Для нас принципиально важно продвинуть тему изучения башкирского языка в другом, интересном, современном формате.

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