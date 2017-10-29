Швеция будет поддерживать Молдову на пути к евроинтеграции
Швеция будет поддерживать Молдову в процессе европейской интеграции и внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС.
Швеция будет поддерживать Молдову в процессе европейской интеграции и внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС.
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«На нашей встрече мы обсудили роль Швеции в будущей реструктуризации Восточного партнерства как платформы для четкой европейской перспективы, в том числе, для Молдовы», — сообщил председатель фракции ДПМ Мариан Лупу.
Чиновники обсудили также двусторонние отношения между Молдовой и Швецией, которые касаются роста экономики и благосостояния населения.
«Швеция была и будет одним из самых серьезных партнеров по развитию Молдовы, она оказывает финансовую и техническую поддержку в социальном и экономическом развитии страны», — подчеркнул Мариан Лупу.
Шведское агентство по развитию и международному сотрудничеству уже инвестировало в Молдову около 60 миллионов евро. Изабель Дингизян пробудет в Молдове неделю.