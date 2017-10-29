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12:26 (мск), источник: Publika.md

Швеция будет поддерживать Молдову на пути к евроинтеграции

Швеция будет поддерживать Молдову в процессе европейской интеграции и внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Источник: Publika.md

Об этом говорила вице-председатель парламента этой страны Изабель Дингизян на встрече с лидером фракции ДПМ Марианом Лупу. Дингизян оценила успехи и реформы нынешнего правительства.

«На нашей встрече мы обсудили роль Швеции в будущей реструктуризации Восточного партнерства как платформы для четкой европейской перспективы, в том числе, для Молдовы», — сообщил председатель фракции ДПМ Мариан Лупу.

Чиновники обсудили также двусторонние отношения между Молдовой и Швецией, которые касаются роста экономики и благосостояния населения.

«Швеция была и будет одним из самых серьезных партнеров по развитию Молдовы, она оказывает финансовую и техническую поддержку в социальном и экономическом развитии страны», — подчеркнул Мариан Лупу.

Шведское агентство по развитию и международному сотрудничеству уже инвестировало в Молдову около 60 миллионов евро. Изабель Дингизян пробудет в Молдове неделю.

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