Швеция будет поддерживать Молдову на пути к евроинтеграции

Об этом говорила вице-председатель парламента этой страны Изабель Дингизян на встрече с лидером фракции ДПМ Марианом Лупу. Дингизян оценила успехи и реформы нынешнего правительства.



«На нашей встрече мы обсудили роль Швеции в будущей реструктуризации Восточного партнерства как платформы для четкой европейской перспективы, в том числе, для Молдовы», — сообщил председатель фракции ДПМ Мариан Лупу.



Чиновники обсудили также двусторонние отношения между Молдовой и Швецией, которые касаются роста экономики и благосостояния населения.



«Швеция была и будет одним из самых серьезных партнеров по развитию Молдовы, она оказывает финансовую и техническую поддержку в социальном и экономическом развитии страны», — подчеркнул Мариан Лупу.



Шведское агентство по развитию и международному сотрудничеству уже инвестировало в Молдову около 60 миллионов евро. Изабель Дингизян пробудет в Молдове неделю.