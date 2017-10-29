СМИ узнали о требовании Трампа ускорить публикацию писем Хиллари Клинтон

Источник: AP 2017

Как отмечает телеканал, это требование можно рассматривать в рамках планов республиканцев провести расследование работы предыдущей администрации. В свою очередь источники утверждают, что пожелание Трампа связано с его намерением сделать работу госорганов более открытой.

Комментируя сообщения о требовании Трампа к Госдепу, представитель Белого дома подтвердил мнение источников. «Президент хочет, чтобы все федеральные службы работали в соответствии с требованиями, которые накладывает на них закон и были открытыми для общества», — заявил он.

По оценкам CNN, в распоряжении Госдепартамента остается еще около 40 тыс. страниц писем Клинтон, которые, в соответствии с законом о раскрытии информации, должны быть обнародованы.

Читайте также Клинтон рассказала об ошибке, помешавшей стать президентом США

Кроме того, речь идет и о более старых документах, возраст которых в некоторых случаях достигает десяти лет. Всего Госдеп должен оценить возможность публикации порядка 13 тыс. документов, попадающих под действие FOIA — закона о свободе информации.