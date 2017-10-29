Мирзиёев соболезнует по поводу смерти замхокима Хорезмской области
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования по поводу кончины замхокима Хорезмской области по молодежной политике, социальному развитию и
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования по поводу кончины замхокима Хорезмской области по молодежной политике, социальному развитию и
Шакаржон Хужаниёзова скончалась 27 октября в возрасте 63 лет. Она погребена на кладбище села Нукус Боготского района.
«Хорезмская область и общественность понесли огромную потерю. Безвременная кончина лишила нас прекрасного человека, умелого организатора, талантливого руководителя и любящую мать», — говорится в сообщении.