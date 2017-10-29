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13:21 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев соболезнует по поводу смерти замхокима Хорезмской области

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования по поводу кончины замхокима Хорезмской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской деятельности Хужаниёзовой Шакаржон Юсуповны. Об этом сообщает пресс-служба хокимията области.

Источник: Sputnik

Шакаржон Хужаниёзова скончалась 27 октября в возрасте 63 лет. Она погребена на кладбище села Нукус Боготского района.

«Хорезмская область и общественность понесли огромную потерю. Безвременная кончина лишила нас прекрасного человека, умелого организатора, талантливого руководителя и любящую мать», — говорится в сообщении.

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