Протест в Таласе: кыргызы недовольны словами Атамбаева и ситуацией на границе

Люди вышли на пикет, держа в руках плакаты с надписями на кыргызском языке: «Кыргыз элинин намысы бардыгынан жогору» (досл. «Выше всего — честь кыргызского народа»), «Манастын урпактарын экиге бөлбөгүлө» (досл. «не делите потомков Манаса») и другие.
Пикет продлился около двух с половиной часов, затем таласцы разошлись. К этому их призвал мэр города Айдар Жусупбеков, указав на то, что официального разрешения на акцию протеста не было.
Как передает Sputnik Кыргызстан, митингующие ушли не просто так, а выдвинув три требования:
Таласцы дали властям срок до 2 ноября, в противном случае митинг продолжится 3 ноября.
Абыке и Кобош, согласно эпосу, считаются недостойными братьями Манаса.
11 октября Атамбаев раскритиковал Омурбека Бабанова — кандидата в президенты из Таласа, впоследствии проигравшего на выборах.
16 октября, после выборов, сторонники Бабанова вышли на митинг в Таласе. А когда полпред правительства Даир Кенекее, призвав их подчиниться президенту и разойтись, хотел зачитать отрывок из эпоса «Манас», они не дали ему это сделать, передает Kloop.
18 октября Атамбаев выразил сожаление по этому поводу и пристыдил таласцев.
Аксакалы города провели пресс-конференцию в Бишкеке и призвали главу государства извиниться перед жителями. По их словам, митингующие не хотели слушать, как эпос читает не манасчи (сказитель эпоса о Манасе — прим. ред.).