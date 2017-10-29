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15:21 (мск), источник: Nur.kz

Протест в Таласе: кыргызы недовольны словами Атамбаева и ситуацией на границе

Жители кыргызского Таласа собрались на акцию протеста перед зданием государственной областной администрации. Они потребовали извинений от президента страны Алмазбека Атамбаева, передает «Радио Азаттык».

Источник: Nur.kz

Люди вышли на пикет, держа в руках плакаты с надписями на кыргызском языке: «Кыргыз элинин намысы бардыгынан жогору» (досл. «Выше всего — честь кыргызского народа»), «Манастын урпактарын экиге бөлбөгүлө» (досл. «не делите потомков Манаса») и другие.

Пикет продлился около двух с половиной часов, затем таласцы разошлись. К этому их призвал мэр города Айдар Жусупбеков, указав на то, что официального разрешения на акцию протеста не было.

Как передает Sputnik Кыргызстан, митингующие ушли не просто так, а выдвинув три требования:

  • Алмазбек Атамбаев должен принести извинения за «необоснованные обвинения и наречение таласцев потомками Абыке и Кобуша».
  • правительство должно в кратчайшие сроки решить проблему на кыргызско-казахской границе.
  • власти должны отреагировать на заявление казахстанского премьера Бакытжана Сагинтаева о коррупции в таможенных органах Кыргызстана — провести проверку в ГТС и предоставить народу полный отчет.

Таласцы дали властям срок до 2 ноября, в противном случае митинг продолжится 3 ноября.

Абыке и Кобош, согласно эпосу, считаются недостойными братьями Манаса.

11 октября Атамбаев раскритиковал Омурбека Бабанова — кандидата в президенты из Таласа, впоследствии проигравшего на выборах.

16 октября, после выборов, сторонники Бабанова вышли на митинг в Таласе. А когда полпред правительства Даир Кенекее, призвав их подчиниться президенту и разойтись, хотел зачитать отрывок из эпоса «Манас», они не дали ему это сделать, передает Kloop.

18 октября Атамбаев выразил сожаление по этому поводу и пристыдил таласцев.

Аксакалы города провели пресс-конференцию в Бишкеке и призвали главу государства извиниться перед жителями. По их словам, митингующие не хотели слушать, как эпос читает не манасчи (сказитель эпоса о Манасе — прим. ред.).

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