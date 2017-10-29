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15:34 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Мы договорились, что Ковальский подаёт заявление об увольнении

Глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский покинет свой пост. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов в воскресенье, 29 октября.

Источник: Калининград.Ru

— Очевидно, что в последнее время его состояние здоровья, скажем так, не позволяет ему справляться с теми обязанностями, с которыми он должен справляться. Мы договорились, что в понедельник он передаёт заявление об увольнении в местный совет депутатов, — заявил глава региона.

Алиханов также сообщил, что правительство предложит кандидатуру на этот пост. «Я уже подобрал человека, мы предложим его кандидатуру. Конечно, решение за советом, но мы свои рекомендации дадим», — подчеркнул губернатор.

Александр Ковальский был назначен на должность главы администрации Светлогорского района в октябре 2013 года. Позднее прокуратура подозревала его в конфликте интересов, однако местные депутаты отказались его увольнять.

В четверг, 26 октября, интернет-портал Клопс.ру сообщил о вооружённом нападении на Ковальского. Чиновник рассказал, что неизвестный выстрелил в ему в живот на улице Коломенской. Сам Ковальский отказался обращаться к врачам и не стал подавать заявление в правоохранительные органы. Полиция проводила проверку. По предварительным данным, информация о стрельбе не подтвердилась.

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