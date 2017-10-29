В Омской области увеличат размер ежемесячной выплаты многодетным семьям

Источник: AP 2017

На прошедшей неделе депутаты Омского Заксобрания в первом чтении одобрили проект закона, разработанный региональным Минтрудом по поручению главы региона. Согласно проекту многодетные семьеи смогут выбрать, как получать соцподдержку.

Выбор простой, соцподдержку можно будет получать либо ежемесячно, либо один раз в год, например, перед началом учебного года.

Владимир Куприянов, Министр труда и социального развития Омской области:

— Предлагая внести изменения в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан в части предоставления мер социальной поддержки, мы, прежде всего, обратились к общественности и простым жителям, имеющим в своих семьях троих и более детей, с просьбой выразить свое мнение. Большинство анкетируемых сказали, что согласны оставить ежемесячную выплату, но мы придерживаемся мнения, что нужно оставить оба варианта зачисления выплаты, пусть каждая семья выбирает наиболее удобный для себя.

Кроме того, с нового года размер ежемесячной социальной выплаты увеличится на 20% с 310 рублей до 375 рублей.