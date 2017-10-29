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17:55 (мск), источник: Sputnik

Митингующие в кыргызском Таласе выдвинули требования Атамбаеву

Участники акции протеста озвучили три требования и обозначили срок их исполнения до 2 ноября.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Участники митинга в Таласе выработали резолюцию с требованиями к президенту и правительству и установили срок их выполнения — до 2 ноября, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на очевидца событий.

В воскресенье, 29 октября, в центре Таласа собрались, по разным данным, от 200 до 500 человек. Митингующие выдвинули три требования:

Алмазбек Атамбаев должен принести извинения за «необоснованные обвинения и наречение таласцев потомками Абыке и Кобуша»;.

— правительство должно в кратчайшие сроки решить проблему на кыргызско-казахской границе;.

— власти должны отреагировать на заявление казахстанского премьера Бакытжана Сагинтаева о коррупции в таможенных органах Кыргызстана — провести проверку в ГТС и предоставить народу полный отчет.

Приняв резолюцию, митингующие разошлись. Властям дали срок до 2 ноября. В противном случае митинг в Таласе продолжится 3 ноября, сказал собеседник.

Абыке и Кобош, согласно эпосу, считаются недостойными братьями Манаса.

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