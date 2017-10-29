Саакашвили призвал провести досрочные президентские выборы на Украине

Источник: AP 2017

По его словам, Рада и президент Украины Петр Порошенко должны «уйти», если они не выполнят требования участников акции протеста.

Если президент будет и далее игнорировать требования протестующих, то мы должны решить, что он должен уйти, и переизбрать нового президента. Михаил Саакашвили

Политик подчеркнул, что демонстранты не готовят государственный переворот. Вместе с тем Саакашвили добавил, что у протестующих «есть механизм, как сменить власть». Он также предложил использовать новые механизмы во время досрочных президентских выборов, в частности праймериз.

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Сегодня, 29 октября, у здания Рады собрались около 400 сторонников Саакашвили, за охраной правопорядка следят 700 сотрудников полиции и нацгвардии. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции Киева.

«За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сегодня возле здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек», — указывается в сообщении.