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17:57 (мск), источник: РБК

Саакашвили призвал провести досрочные президентские выборы на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время выступления на акции протеста возле здания Верховной рады Украины призвал к проведению досрочных выборов президента страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник: AP 2017

По его словам, Рада и президент Украины Петр Порошенко должны «уйти», если они не выполнят требования участников акции протеста.

Если президент будет и далее игнорировать требования протестующих, то мы должны решить, что он должен уйти, и переизбрать нового президента.
Михаил Саакашвили

Политик подчеркнул, что демонстранты не готовят государственный переворот. Вместе с тем Саакашвили добавил, что у протестующих «есть механизм, как сменить власть». Он также предложил использовать новые механизмы во время досрочных президентских выборов, в частности праймериз.

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Сегодня, 29 октября, у здания Рады собрались около 400 сторонников Саакашвили, за охраной правопорядка следят 700 сотрудников полиции и нацгвардии. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции Киева.

«За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сегодня возле здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек», — указывается в сообщении.

Антикоррупционный митинг возле здания рады проходит с 17 октября. Организатором акции выступила в том числе партия Саакашвили «Движение новых сил». В тот же день начали ставить палатки возле украинского парламента. Демонстранты требуют провести политическую реформу в стране. Речь идет об отмене положения о депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда и внесении поправок в избирательное законодательство. По словам Саакашвили, акция продлится до 7 ноября. В этот день депутаты проведут пленарное заседание в Раде.

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