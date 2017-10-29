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18:18 (мск), источник: РБК

В Барселоне прошла массовая акция против независимости Каталонии

Массовая акция против независимости Каталонии состоялась 29 октября в Барселоне. Об этом сообщает El Pais.

Источник: Reuters

Организаторы акции заявили, что число демонстрантов превысило 1 млн. человек. По данным властей города, в акции приняли участие более 300 тыс. человек. Демонстрация состоялась на площади между проспектами Пассаж де Грасиа и Гран-виа.

Участники акции несли государственные флаги Испании и требовали заключить в тюрьму отправленного в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

По данным опроса компании Sigma Dos, политические партии-противники независимости Каталонии победят с небольшим отрывом на парламентских выборах в регионе. Об этом сообщала газета El Mundo.

Источник: Reuters

В опросе принимали участие 1 тыс. человек. Опрос показал, что юнионистские партии получили бы 43,4% голосов, а выступающие за независимость партии заручатся поддержкой 42,5% избирателей. В избранном в 2015 году парламенте Каталонии 47,7% депутатов состоят в партиях, выступающих за независимость региона и еще 39,1% от сторонников единства Испании. Остальные места принадлежат партии CSQP.

Ранее сенат Испании одобрил введение прямого управления в Каталонии в соответствии со 155-й статьей Конституции страны.

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