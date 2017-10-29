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21:20 (мск), источник: РБК

Интерпол объяснил причины удаления запроса на Браудера из своей базы

Запрос на Уильяма Браудера, который ранее был распространен в базе данных Интерпола, признан несоответствующим. Ранее сам Браудер заявлял, что организация отклонила российский запрос на его арест.

Источник: Reuters

Запрос в отношении финансиста Уильяма Браудера признан несоответствующим правилам Интерпола и удален из базы данных. Об этом говорится в ответе пресс-службы организации на запрос РБК. Ответ в Интерполе назвали разъяснением «нескольких ошибочных сообщений и предположений о действиях Интерпола в отношении Уильяма Браудера».

В отношении Браудера был направлен запрос-«рассылка» (difussion), который является запросом одной из стран на кооперацию, распространяемый напрямую между странами, состоящими в организации. Diffusion-запрос может использоваться для запроса на арест или получение местонахождения лица в связи с расследованием, отмечается на сайте организации. Интерпол проверяет такие запросы на соответствие правилам организации пост-фактум.

«Запрос (diffusion) в отношении Браудера, который был недавно распространен, признан несоответствующим в ходе рассмотрения его Генеральным секретариатом. Вся информация, имеющая отношение к запросу, была удалена из базы данных Интерпола, о чем были уведомлены страны-участницы», — отмечается в сообщении.

В Интерполе напомнили, что при удалении запроса одной из стран об этом уведомляются все страны участницы, их также просят удалить все данные о запросе из национальных баз данных и не использовать каналы Интерпола в отношении этого дела.

В Интерполе также заявили, что Браудер никогда не был субъектом так называемого циркуляра с красным углом.

«[Циркуляр с красным углом] не является международным ордером на арест, это запрос на временный арест отдельного лица в ожидание его экстрадиции», — пояснили в Интерполе.

Решение о выпуске циркуляра принимает Генеральный секретариат Интерпола на основании запроса страны-участницы организации, который в свою очередь основан на ордере на арест на территории подавшей запрос страны. ​

Ранее The Guardian, не называя источник информации, сообщила, что Россия в одностороннем порядке внесла Уильяма Браудера в базу Интерпола для организации запроса на арест. Браудер, писала газета, был уведомлен об этом в письме Министерства внутренней безопасности США, в котором говорилось, что его виза на въезд в США аннулирована.

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О том, что Россия в августе 2017 года подала запрос на арест и экстрадицию Браудера ранее писала The Telegraph. Причем издание утверждало, что Москва использовала для этого циркуляр с красным углом.

Браудер рассказывал, что получил уведомление от Интерпола о том, что запрос на его арест от России был заблокирован.

Уильям Браудер был заочно осужден в России в 2013 году за уклонение от уплаты налогов в 1997—2002 годах, будучи главой фонда Hermitage Capital. Этот фонд Браудер возглавлял с 1995 по 2006 год. В 2008 году аудитор фонда Сергей Магнитский был арестован в рамках заведенного дела. По мнению Браудера, арест был связан с тем, что юрист раскрыл схему вывода средств из бюджета. В 2009 год Магнитский умер в СИЗО.

В 2012 году конгресс США принял «акт Магнитского», в рамках которого были введены санкции против лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за гибель Магнитского.

Браудер входит в группу транснациональных аферистов
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08:27 (мск)© Ньюстюб
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