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22:55 (мск), источник: РИА Новости

Дамаск считает Ракку по-прежнему захваченной

БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Сирийская Ракка считается по-прежнему захваченной, и так будет до тех пор, пока город не перейдет под контроль сирийской армии, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в МИД САР.

Источник: Reuters

Ранее «Сирийские демократические силы» объявили о полном освобождении Ракки от боевиков при поддержке коалиции во главе с США. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что коалиция добилась победы в Ракке, попросту стерев ее с лица земли.

«Сирия подтверждает, что город Ракка — по-прежнему захваченный город. Мы не можем его считать освобожденным, пока не войдет в город сирийская армия, которая воюет против ИГ*», — цитирует агентство источник в МИД.

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По его словам, сообщения от США и «так называемой коалиции» об освобождении от ИГ* города Ракка являются «ложью с целью отвлечь международное внимание от преступлений этой так называемой коалиции и их сподвижников в провинции Ракка».

Министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тарджаман в интервью РИА Новости также заявлял, что Дамаск не считает ни один район Сирии освобожденным, включая город Ракка, пока в него не войдет сирийская армия.

Он отметил, что, с одной стороны, уход группировки ИГ* из Ракки можно считать позитивным, но необходимо, чтобы в Ракку вошли сирийские войска «вне зависимости от того, ИГ* там находится или какая-то другая фракция или организация».

*Запрещенная в России террористическая организация.

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22 октября© Ньюстюб
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