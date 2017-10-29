Дамаск считает Ракку по-прежнему захваченной
БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Сирийская Ракка считается
БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Сирийская Ракка считается
Ранее «Сирийские демократические силы» объявили о полном освобождении Ракки от боевиков при поддержке коалиции во главе с США. Представитель Минобороны РФ
«Сирия подтверждает, что город Ракка —
По его словам, сообщения от США и «так называемой коалиции» об освобождении от ИГ* города Ракка являются «ложью с целью отвлечь международное внимание от преступлений этой так называемой коалиции и их сподвижников в провинции Ракка».
Министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тарджаман в интервью РИА Новости также заявлял, что Дамаск не считает ни один район Сирии освобожденным, включая город Ракка, пока в него не войдет сирийская армия.
Он отметил, что, с одной стороны, уход группировки ИГ* из Ракки можно считать позитивным, но необходимо, чтобы в Ракку вошли сирийские войска «вне зависимости от того, ИГ* там находится или
*Запрещенная в России террористическая организация.