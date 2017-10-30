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01:23 (мск), источник: Интерфакс

Школьников на Едином уроке безопасности научат бороться с троллингом

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — На Едином уроке безопасности в интернете в понедельник школьникам расскажут о троллинге в соцсетях, безопасном поведении в сети и о том, как оценить достоверность информации.

Источник: Reuters

«30 октября в российских школах состоится Единый урок безопасности в интернете. Школьники узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в интернете и многое другое», — сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Отмечается, что урок будет проводиться с помощью видеоматериалов, где собрана информация о «самых актуальных киберугрозах текущего года, согласно данным силовых ведомств».

«Особое внимание на уроке-2017 уделено кибербуллингу, или массовому троллингу — преследованию в социальных сетях», — отметили в Минобрнауки.

Единый урок организован Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества при поддержке Минобрнауки России.

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Во время загрузки произошла ошибка.
25 октября© Ньюстюб
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