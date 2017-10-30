Школьников на Едином уроке безопасности научат бороться с троллингом

«30 октября в российских школах состоится Единый урок безопасности в интернете. Школьники узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в интернете и многое другое», — сообщила пресс-служба Минобрнауки.
Отмечается, что урок будет проводиться с помощью видеоматериалов, где собрана информация о «самых актуальных киберугрозах текущего года, согласно данным силовых ведомств».
«Особое внимание на уроке-2017 уделено кибербуллингу, или массовому троллингу — преследованию в социальных сетях», — отметили в Минобрнауки.
Единый урок организован Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества при поддержке Минобрнауки России.