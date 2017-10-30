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01:56 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны отчиталось о снижении затрат на армию без потерь обороноспособности

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Минобороны РФ благодаря оптимизации расходов компенсировало негативный эффект от снижения финансирования вооруженных сил, сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Источник: РИА "Новости"

«Снижение государственных расходов на оборону хоть и создаёт для нас определённые трудности, тем не менее, за счёт оптимизации расходов оно не влияет на снижение обороноспособности страны», — заявила Шевцова в интервью официальной газете Минобороны РФ «Красная звезда».

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«В 2016 году в рамках реализации программы “Эффективная армия” прямое снижение затрат составило порядка 14,2 млрд рублей, а косвенный эффект — не менее 22,5 млрд рублей», — сообщила замминистра.

По ее словам, основным направлением программы является «повышение эффективности расходования бюджетных средств за счёт снижения трудоёмкости и энергоёмкости процессов, связанных с обеспечением жизнедеятельности Вооружённых Сил».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что благодаря «Эффективной армии» министерству удалось сэкономить свыше 80 млрд рублей. Министр отметил, что российские военные расходы в 11 раз меньше расходов на армию США. По его словам, содержание одного военнослужащего обходится российскому бюджету в 54 тыс. долларов в год.

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29 сентября© Ньюстюб
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