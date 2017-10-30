Минобороны отчиталось о снижении затрат на армию без потерь обороноспособности

Источник: РИА "Новости"

«Снижение государственных расходов на оборону хоть и создаёт для нас определённые трудности, тем не менее, за счёт оптимизации расходов оно не влияет на снижение обороноспособности страны», — заявила Шевцова в интервью официальной газете Минобороны РФ «Красная звезда».

Читайте также Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным

«В 2016 году в рамках реализации программы “Эффективная армия” прямое снижение затрат составило порядка 14,2 млрд рублей, а косвенный эффект — не менее 22,5 млрд рублей», — сообщила замминистра.

По ее словам, основным направлением программы является «повышение эффективности расходования бюджетных средств за счёт снижения трудоёмкости и энергоёмкости процессов, связанных с обеспечением жизнедеятельности Вооружённых Сил».