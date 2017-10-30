Трампа заподозрили «в ударах по коленкам» Тиллерсона из-за КНДР

Источник: AP 2017

В интервью телеканалу CBS Коркер заявил, что Трамп своими действиями и высказываниями мешает предотвратить войну на Корейском полуострове. «Когда наш государственный секретарь пытается договориться с таким важным партнером как Китай и избежать конфликта, который вовлечет Южную Корею, Японию, Китай и Россию, ему бьет по коленным чашечкам президент», — заявил Коркер.

Сенатор заявил, что все хотят, чтобы усилия дипломатов позволили избежать жертв среди военных. «Но когда Трамп бьет по коленным чашечкам Тиллерсона, это только приближает нас к конфликту, который большинство из нас хотело бы разрешить по-другому.

«Сообщения в twitter, в которых президент насмехается над руководителем другой страны, только создают напряженность в регионе. Ну узнают люди, которые живут там, что в КНДР сумасбродный руководитель. Так они живут уже с третьим сумасбродным руководителем. А мы, повторяя это снова и снова, только создает предпосылки для дальнейшего втягивания в конфликт», — сказал Коркер.

Ранее глава сенатского комитета по международным делам не раз выступал с критикой Трампа. Так, в начале октября он заявил, что президент США ведет себя как герой телешоу, а своими угрозами в адрес других стран может развязать Третью Мировую войну.

Сам Трамп также не раз высказывался в адрес Коркера. Так, в одном из сообщений в twitter он заявил, что сенатор хотел стать государственным секретарем. «Я сказал нет, спасибо, вспомнив ужасающую сделку по Ирану, принятую при его участии», — сообщил президент.