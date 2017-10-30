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03:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава Приморья сменил руководство в администрации Пушкарева

Константин Межонов согласился стать заместителем Андрея Тарасенко.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко оставил Владивосток без Константина Межонова, который занимал пост и.о. главы города. Глава региона во время встречи с депутатами гордумы сегодня, 30 октября, предложил ему стать заместителем губернатора по вопросам культуры и образования. Городом руководить будет первый вице-мэр Алексей Литвинов, передает корр. ИА PrimaMedia.

— Я собираю команду потихонечку. Хочу предложить Константину Межонову перейти в край. Город он не забудет. Он будет вице-губернатором, отвечать за культуру и образование, то, что он это знает. А в городе останется первый заместитель. Будем вместе наводить порядок, — сказал Андрей Тарасенко.

И.о. главы Владивостока Константин Межонов поблагодарил врио губернатора за предложение.

— Я дал согласие на это предложение, — сообщил присутствующим Межонов.

Также он поблагодарил команду администрации и депутатов.

— Мне бы хотелось извиниться перед жителями Владивостока за те неудобства, которые доставили работы с начала лета — по программе безопасные дороги. Контрольное время — 1 ноября, когда должны завершиться все работы. Сделаны планы на 2018 год. Мы хотим на условиях софинансирования привести дорожную сеть Владивостока в надлежащее состояние, — добавил пока еще и.о. главы города.

В вице-губернаторском блоке Константин Межонов получит пост, вопросы по которому прежде курировал Илья Ковалев, который уехал в августе в Таиланд и пока не вернулся. Для Межонова сфера образования и культуры является профильной. Он долгое время работал советником главы по вопросам образования. С 2011 по 2016 год Межонов был депутатом Законодательного собрания Приморского края и занимал пост председателя комитета по регламенту и депутатской этике. Тем не менее, он регулярно принимал участие в заседаниях комитета по социальной политике и защите прав граждан и выступал с инициативами в области образования, что вызывало неприкрытое недовольство со стороны председателя социального комитета Игоря Чемериса.

Пост и.о. главы Владивостока займет один из первых вице-мэров Владивостока. До Межонова большую часть времени исполнял обязанности главы Константин Лобода. Теперь руководить городом будет Алексей Литвинов. Андрей Тарасенко попросил его ответить, не подведет ли он его на посту главы города. Литвинов подтвердил: «не подведем».

Ранее, отметим, по такому же сценарию еще в марте 2017 года на краевой уровень в вице-губернаторы перешел Александр Юров, который в качестве вице-мэра занимался ТЭКом.

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