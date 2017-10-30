Глава Приморья сменил руководство в администрации Пушкарева
Константин Межонов согласился стать заместителем Андрея Тарасенко.
Константин Межонов согласился стать заместителем Андрея Тарасенко.
Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко оставил Владивосток без Константина Межонова, который занимал пост и.о. главы города. Глава региона во время встречи с депутатами гордумы сегодня, 30 октября, предложил ему стать заместителем губернатора по вопросам культуры и образования. Городом руководить будет первый
— Я собираю команду потихонечку. Хочу предложить Константину Межонову перейти в край. Город он не забудет. Он будет
И.о. главы Владивостока Константин Межонов поблагодарил врио губернатора за предложение.
— Я дал согласие на это предложение, — сообщил присутствующим Межонов.
Также он поблагодарил команду администрации и депутатов.
— Мне бы хотелось извиниться перед жителями Владивостока за те неудобства, которые доставили работы с начала лета — по программе безопасные дороги. Контрольное время — 1 ноября, когда должны завершиться все работы. Сделаны планы на 2018 год. Мы хотим на условиях софинансирования привести дорожную сеть Владивостока в надлежащее состояние, — добавил пока еще и.о. главы города.
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Пост и.о. главы Владивостока займет один из первых
Ранее, отметим, по такому же сценарию еще в марте 2017 года на краевой уровень в