Военные Приморья подняты по тревоге

По информации ТОФ, по вводным морские пехотинцы отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материальных средств и боекомплекта, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения. На полигоне военнослужащие отразят нападение условного противника, укрепят навыки ориентирования в незнакомых районах, а также отработают вопросы организации материально-технического обеспечения и комендантской службы.