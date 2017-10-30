Бывший вице-премьер ЕАО Елена Лагошина займет пост главы госучреждения Хабаровского края

Хабаровск, 30 октября, AmurMedia.

Должность гендиректора государственного казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования» в Хабаровском крае займет Елена Лагошина. Бывший зампред правительства ЕАО по социальным вопросам выиграла конкурс краевого министерства образования и науки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА ЕАОMedia.

Напомним, в середине сентября стало известно, что заместитель председателя правительства Еврейской автономной области по социальным вопросам Елена Лагошина уходит в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

— Речь о переходе на другую работу не идет — пока я не знаю, чем буду заниматься. С 27 сентября я ухожу в отпуск, последним рабочим днем в правительстве ЕАО для меня станет 20 октября, — рассказала о своем уходе сама Елена Лагошина. Причины увольнения она предпочла тогда не озвучивать.

Елена Лагошина входила в состав «первой волны» приглашенных губернатором ЕАО Александром Левинталем управленцев из Хабаровска, в списке которых также были Олег Леховицер, Владимир Приходько и Алексей Синельников. Все они ранее также ушли в отставку.