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05:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Губернатор Приморья вернет прибрежный транспорт

Андрей Тарасенко намерен добиться выделения из федерального бюджета средств на строительство скоростных пассажирских судов для возрождения морского сообщения в регионе, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Тарасенко попытается добиться денег на строительство судов типа «ракет-комет». По его словам, скоростные пассажирские суда должны обеспечивать морское прибрежное сообщение, как между материковыми населенными пунктами, так и с островами. Конкретных сроков восстановления сообщения губернатор не назвал.

Михаил Грач.

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