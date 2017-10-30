Губернатор Приморья вернет прибрежный транспорт

Тарасенко попытается добиться денег на строительство судов типа «ракет-комет». По его словам, скоростные пассажирские суда должны обеспечивать морское прибрежное сообщение, как между материковыми населенными пунктами, так и с островами. Конкретных сроков восстановления сообщения губернатор не назвал.