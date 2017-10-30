Мэр Свирска написал заявление о выходе из Ассоциации муниципальных образований

Об этом 27 октября на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Саянска Олег Боровский. Он напомнил, что из АМО уже вышли Бодайбо, Саянск и Зима. Главная причина — несогласие с политикой руководителя ассоциации мэра Черемхово Вадима Семёнова в отношении к правительству Иркутской области, отсутствие демократии в принятии решений.