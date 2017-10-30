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05:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мэр Свирска написал заявление о выходе из Ассоциации муниципальных образований

Мэр Свирска Владимир Орноев написал заявление о выходе города из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.

Источник: Reuters

Об этом 27 октября на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Саянска Олег Боровский. Он напомнил, что из АМО уже вышли Бодайбо, Саянск и Зима. Главная причина — несогласие с политикой руководителя ассоциации мэра Черемхово Вадима Семёнова в отношении к правительству Иркутской области, отсутствие демократии в принятии решений.

По словам Олег Боровского, 32 мэра подписали обращение к губернатору Иркутской области Сергею Левченко возобновлении работы регионального совета, на котором мэры и главы администрации могут напрямую вести диалог с главой региона. «Думаю, в ноябре он пройдёт. Мэры должны заниматься хозяйством на своих территориях! И взаимной работой с правительством и губернатором!» — написал Боровский.

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