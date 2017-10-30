Детский омбудсмен России приедет во Владивосток

«Выезды в регионы — важнейшая часть работы детского омбудсмена. Цель таких поездок — и понять существующие проблемы, предложить варианты их решения как на региональном, так и на федеральном уровнях, и познакомиться с успешными практиками, которые можно тиражировать в других регионах. В конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы вне зависимости от города проживания, от дальности расстояний, семьи и дети России получали одинаковую помощь, поддержку и условия для развития», — сказала Анна Кузнецова.