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06:04 (мск), источник: VLADNEWS

Детский омбудсмен России приедет во Владивосток

Анна Кузнецова прибудет в Приморье завтра.

Источник: Пресс-служба Президента России

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова 31 октября — 1 ноября совершит рабочую поездку во Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

В программе рабочей поездки детского омбудсмена посещение ряда детских учреждений региона, в частности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» и православной гимназии.

Анна Кузнецова проведет круглый стол «Охрана прав детей с ментальными нарушениями» с участием представителей всех профильных ведомств региона, общественных организаций и экспертов.

Детский омбудсмен проведет личный прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов маленьких жителей Приморья.

«Выезды в регионы — важнейшая часть работы детского омбудсмена. Цель таких поездок — и понять существующие проблемы, предложить варианты их решения как на региональном, так и на федеральном уровнях, и познакомиться с успешными практиками, которые можно тиражировать в других регионах. В конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы вне зависимости от города проживания, от дальности расстояний, семьи и дети России получали одинаковую помощь, поддержку и условия для развития», — сказала Анна Кузнецова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова совершит рабочие поездки по трём регионам Дальнего Востока: Камчатскому краю, Приморскому краю и Сахалинской области в период с 29 октября по 3 ноября. В преддверии визита в каждом регионе советниками детского омбудсмена проводятся инспекции детских социальных учреждений.

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