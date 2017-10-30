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08:29 (мск), источник: Om1.ru

Бурков и Варнавский выразили скорбь по жертвам репрессий

Руководители Омской области пожелали мира и добра.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 30 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков и спикер Заксобрания Владимир Варнавский обратились к жителям.

В этот день пройдут скорбные мероприятия в честь Дня памяти жертв политических репрессий.

— Сегодня мы скорбим о тех, чья жизнь и судьба были прерваны и искалечены произволом и беззаконием. Чтобы эти страшные события не повторились, их нельзя забывать, — подчеркнули Бурков и Варнавский.

Также первые лица пожелали мира и добра. Сегодня же состоится возложение венков к памятному камню «Жертвам сталинских репрессий» в сквере на улице Спартаковской.

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