Бурков и Варнавский выразили скорбь по жертвам репрессий
Руководители Омской области пожелали мира и добра.
Руководители Омской области пожелали мира и добра.
Сегодня, 30 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков и спикер Заксобрания Владимир Варнавский обратились к жителям.
В этот день пройдут скорбные мероприятия в честь Дня памяти жертв политических репрессий.
— Сегодня мы скорбим о тех, чья жизнь и судьба были прерваны и искалечены произволом и беззаконием. Чтобы эти страшные события не повторились, их нельзя забывать, — подчеркнули Бурков и Варнавский.
Также первые лица пожелали мира и добра. Сегодня же состоится возложение венков к памятному камню «Жертвам сталинских репрессий» в сквере на улице Спартаковской.