Прямой авиарейс Владивосток-Дели планирует запустить врио губернатора Андрей Тарасенко

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.

На рабочей встрече с депутатами Думы Владивостока врио губернатора Андрей Тарасенко сообщил, что в ходе переговоров с индийскими партнерами появилась идея запуска прямого рейса Владивосток— Дели, сообщает ИА PrimaMedia.

По мнению главы региона, одной из главных проблем края остается нехватка «рабочих рук». Решить ее, по мнению Тарасенко, помогут индусы.

«Говорил с индусами. Может быть, сделаем прямой рейс Владивосток-Дели, оттуда появится рабочая сила. Найдем площади, поставим хорошую ткацкую фабрику», — заявил Андрей Тарасенко.

Он отметил, что вместо того, чтобы везти некачественные ткани и вещи из Китая, их можно производить в крае. Также он добавил, что ткацкая фабрика — это новые рабочие места для приморских женщин.

Напомним, иностранные компании уже предпринимали попытки открыть в Приморье свои фабрики. Так, южнокорейские предприниматели открывали две швейные фабрики — в Партизанске и Арсеньеве. На предприятиях было трудоустроено более 1500 человек, в основном женщины. Фабрики обанкротились через несколько лет своей работы в связи с ростом импортных пошлин на сырье, ужесточением законодательства и сокращением количества заказов из США.