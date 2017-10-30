Иркутский авиазавод отправил два истребителя Су-30СМ в Западно-военный округ
Боевая техника заменит истребители МиГ-29СМТ.
Боевая техника заменит истребители МиГ-29СМТ.
Иркутский авиационный завод отправил два новейших истребителя поколения «4+» Су-30СМ в авиаполк
Самолеты были приняты на
Истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе, в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» «воздух-поверхность». Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.