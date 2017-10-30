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07:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский авиазавод отправил два истребителя Су-30СМ в Западно-военный округ

Боевая техника заменит истребители МиГ-29СМТ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский авиационный завод отправил два новейших истребителя поколения «4+» Су-30СМ в авиаполк Западного военного округа в Курске. Прибывшая техника войдет в боевой состав полка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу минобороны России.

Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет протяженностью более пяти тысяч км.

Истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе, в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» «воздух-поверхность». Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

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