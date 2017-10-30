Иркутский авиазавод отправил два истребителя Су-30СМ в Западно-военный округ

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский авиационный завод отправил два новейших истребителя поколения «4+» Су-30СМ в авиаполк Западного военного округа в Курске. Прибывшая техника войдет в боевой состав полка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу минобороны России.

Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет протяженностью более пяти тысяч км.