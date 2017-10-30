На Южном Урале выбрали главу Рощинского сельского поселения
29 октября прошли выборы главы Рощинского сельского поселения. За пост руководителя боролись четыре кандидата.
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29 октября прошли выборы главы Рощинского сельского поселения. За пост руководителя боролись четыре кандидата.
Победу одержала представитель «Единой России» Людмила Ефимова, сообщили Накануне.RU в
На пост главы претендовали два самовыдвиженца, представитель ЛДПР и «единоросс». Людмила Ефимова набрала 78,98% избирателей, Анастасия Валеева (ЛДПР) — 1,67%, а самовыдвиженцы менее 9%.