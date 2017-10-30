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08:06 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале выбрали главу Рощинского сельского поселения

29 октября прошли выборы главы Рощинского сельского поселения. За пост руководителя боролись четыре кандидата.

Победу одержала представитель «Единой России» Людмила Ефимова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

На пост главы претендовали два самовыдвиженца, представитель ЛДПР и «единоросс». Людмила Ефимова набрала 78,98% избирателей, Анастасия Валеева (ЛДПР) — 1,67%, а самовыдвиженцы менее 9%.

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