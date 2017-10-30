Назарбаев и Путин примут участие в форуме в Челябинске
Через десять дней в Челябинске состоится Форум межрегионального сотрудничества РК и РФ.
Через десять дней в Челябинске состоится Форум межрегионального сотрудничества РК и РФ.
АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Российской Федерации Владимир Путин примут участие в форуме в Челябинске, сообщил
«Актуальным вопросам взаимодействия Казахстана и России на региональном уровне будет посвящен XIV Форум межрегионального сотрудничества, который состоится в Челябинске буквально через десять дней — 9 ноября — при участии президентов двух стран», — сказал Божко на встрече с представителями Госдумы РФ.
Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России проводится ежегодно на территории Казахстана и России поочередно. В текущем году XIV форум на тему «Развитие человеческого капитала» состоится 9 ноября в Челябинске.