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08:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев и Путин примут участие в форуме в Челябинске

Через десять дней в Челябинске состоится Форум межрегионального сотрудничества РК и РФ.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Российской Федерации Владимир Путин примут участие в форуме в Челябинске, сообщил вице-спикер мажилиса парламента РК Владимир Божко.

«Актуальным вопросам взаимодействия Казахстана и России на региональном уровне будет посвящен XIV Форум межрегионального сотрудничества, который состоится в Челябинске буквально через десять дней — 9 ноября — при участии президентов двух стран», — сказал Божко на встрече с представителями Госдумы РФ.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России проводится ежегодно на территории Казахстана и России поочередно. В текущем году XIV форум на тему «Развитие человеческого капитала» состоится 9 ноября в Челябинске.

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