Штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты

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Выдвижение от партии

В штабе телеведущей Ксении Собчак рассматривается вариант выдвижения ее на выборы президента в марте 2018 года от партии ПАРНАС или от «Гражданской инициативы», рассказали РБК три источника в штабе телеведущей.

ПАРНАС подходит Собчак идеологически, имеет политическую историю, это не фиктивная структура, говорит один из источников РБК. То же самое можно сказать и о «Гражданской инициативе», добавляет другой собеседник в штабе.

«ПАРНАС, по моему личному мнению, была бы идеальным вариантом (для выдвижения), но, насколько я знаю, предложений с их стороны еще не поступало», — сказал РБК политтехнолог Алексей Ситников, вошедший в штаб Собчак.

Одним из лидеров ПАРНАС был Борис Немцов, убитый в феврале 2015 года в Москве. В 2013 году на выборах в Ярославскую областную Думу Немцов получил депутатский мандат, благодаря чему ПАРНАС получила право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей на выборах в Госдуму (согласно законодательству, такое право есть у думских партий и тех, которые имеют фракцию хотя бы в одном заксобрании региона). По итогам парламентских выборов ПАРНАС не преодолела барьер, набрав 0,7% голосов.

Если Ксения Собчак пойдет на выборы от партии, то это будет настоящая партия, а не просто существующая на бумаге, добавляет другой представитель штаба телеведущей, журналист Антон Красовский.

В штаб Собчак приходит много обращений от малых партий с предложением предоставить площадку для выдвижения телеведущей, но все они существуют только на бумаге, а «показывать, что ты поддержан фиктивной партией, неправильно», говорит, в свою очередь, Ситников.

«Это должна быть партия, которая бы устроила кандидата (Собчак), ассоциировалась с ним, и сам кандидат должен ассоциироваться с партией. Таких партий немного», — продолжает Красовский. Он отказался назвать «подходящие» Собчак партии, добавив, что фактических переговоров между ними и Собчак пока не было, но «эти переговоры, на мой взгляд, целесообразны». «Если кандидат не увидит, что партия создана для него, а партия — что она создана для кандидата, тогда (будет избрано) самовыдвижение», — подчеркнул Красовский в беседе с РБК.

Выдвижение от партии было бы более выгодным для телеведущей с точки зрения эк​ономии средств, сказал РБК один из источников в штабе: «Никто не хочет тратить деньги, которых сейчас и так нет».

Согласно закону «О выборах президента», кандидат, идущий на выборы от непарламентской партии, должен собрать не менее 100 тыс. подписей граждан. Кандидат же, идущий в качестве самовыдвиженца, обязан собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей. От сбора подписей освобождаются кандидаты от думских партий и тех, которые имеют фракции не менее, чем в трети заксобраний регионов.

ПАРНАС действительно могла бы облегчить процедуру сбора подписей, признал в беседе с РБК глава штаба телеведущей Игорь Малашенко. Но переговоров в настоящее время нет, добавил он.

Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов также заявил РБК, что переговоры сейчас не проходят. ПАРНАС не выходила на штаб Собчак с предложением выдвинуть ее в президенты, равно как с аналогичным предложением на партию не выходили представители телеведущей, утверждает он. На вопрос РБК, готова ли ПАРНАС в принципе выдвинуть телеведущую, Касьянов ответил, что «предположения не комментирует».

В свою очередь источник, близкий к руководству партии, сказал РБК, что ПАРНАС не против выдвинуть Собчак, но сейчас «мяч на чужой половине поля».

Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев сказал РБК, что у него были «предварительные контакты» со штабом Собчак по вопросу ее выдвижения от партии. Нечаев уточнил, что Собчак в настоящее время «выбирает между «Гражданской инициативой» и ПАРНАС. «А я формулирую свои условия», — добавил он. Партия «Гражданская инициатива» несколько раз участвовала в выборах разного уровня. В 2014 году она выдвинула бывшего замминистра экономики Ивана Старикова кандидатом в мэры Новосибирска, но за несколько дней до голосования он снял свою кандидатуру в пользу коммуниста Анатолия Локотя и позже стал представителем Новосибирска в Москве в ранге вице-мэра. Сам Андрей Нечаев собирал подписи на выборах в Мосгордуму в 2014 году, но не собрал. На выборах в Госдуму в 2016 году «Гражданская инициатива» сформировала совместный список кандидатов в депутаты с «Партией роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В кампании политические силы участвовали под брендом «Партии роста». Нечаев вошел в федеральную часть избирательного списка, но партия не преодолела проходной барьер.

У себя в Facebook Нечаев называл выдвижение на высший пост человека, который в последние годы не занимался политикой и не участвовал ни в каких выборах, «как минимум, вызывающим вопросы».

По его мнению, никаких шансов быть избранной у Собчак нет, а ее выдвижение от партии можно рассматривать лишь как средство донесения своей позиции по актуальным вопросам.

Нечаев писал, что главное условие для кандидата от партии — взять за основу программу «Гражданской инициативы», а предложения по кардинальному изменению основных направлений внутренней и внешней политики власти невозможны без серьезной и принципиальной критики нынешней политики и ошибок в том числе президента страны. По его мнению, готовность кандидата к такой критике даст ответ на вопрос, является ли решение Собчак личным и независимым или это часть предвыборной игры Кремля.

Сама Собчак на пресс-конференции 24 октября, отвечая на вопрос РБК, будет ли она выдвигаться от партии или в качестве самовыдвиженца, заявила: «Если найдется партия, которая поддержит, — пойду от партии. Моя партия — это народ нашей страны, народ России».

Сценарий самовыдвижения

Наиболее вероятно, что Собчак все же пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, сказал РБК политтехнолог Алексей Ситников. «95%, что будет самовыдвижение. Это на сегодняшний день рабочий вариант», — добавил он. Красовский оценивает оба варианта — выдвижение от партии и самовыдвижение — как равнозначные на данный момент: «Решения нет, обсуждаются оба формата», — говорит он.

Плюс самовыдвижения в том, что стратегия «против всех», избранная Собчак, с электоральной точки зрения выгоднее, чем выдвижение от партии, поясняет один из собеседников РБК в штабе телеведущей. Выдвижение от партии может уменьшить количество людей, готовых голосовать за Собчак, поскольку у партии все-таки есть свой избиратель, добавляет он. К тому же, несмотря на большое количество политических сил, зарегистрированных в России, реально действующих среди них не так уж и много, и почти не из чего выбирать, констатирует источник РБК.

Решение, как именно Собчак будет выдвигаться на выборы, появится в середине ноября, сказал РБК Красовский.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила РБК, что «на сегодняшний день речь о выдвижении Собчак от партии не идет».

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов видит среди плюсов самовыдвижения Собчак независимость от «старых» брендов, возможность претендовать на более широкую аудиторию, «быть над схваткой, то есть, над партийной борьбой». «Но технически и финансово это сложнее. А из партий лучше раскручен ПАРНАС плюс он ассоциируется с классическим несистемным протестом. Это более узнаваемый бренд. С другой стороны, выдвижение от ПАРНАС — это связка с Касьяновым и в этом есть определенные минусы», — считает эксперт.