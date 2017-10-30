Бурков просит силовиков проверить адекватность цен на активы «Мостовика»

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

По мнению чиновников, далеко не все лоты составлены правильно.

Поводом для обращения в силовые структуры стали многочисленные обращения бывших работников предприятия, знающих цену оборудованию. Людей возмущает не только заявленная на торгах стоимость, но и объединение в один лот объектов, находящихся в разных регионах, например, в Забайкалье и Красноярском крае; или выставление на аукцион оборудования в разобранном виде, например, стрелы крана, сообщает «ГлавОмск».