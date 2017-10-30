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09:35 (мск), источник: СуперОмск

Бурков просит силовиков проверить адекватность цен на активы «Мостовика»

Временный губернатор Омской области Александр Бурков и спикер Заксобрания Владимир Варнавский обратились к силовикам с просьбой оценить адекватность составления лотов при продаже активов НПО «Мостовик».

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

По мнению чиновников, далеко не все лоты составлены правильно.

Поводом для обращения в силовые структуры стали многочисленные обращения бывших работников предприятия, знающих цену оборудованию. Людей возмущает не только заявленная на торгах стоимость, но и объединение в один лот объектов, находящихся в разных регионах, например, в Забайкалье и Красноярском крае; или выставление на аукцион оборудования в разобранном виде, например, стрелы крана, сообщает «ГлавОмск».

Напомним, что 20 октября с молотка ушли сразу 2 крупных лота, по цене вдвое выше изначально заявленной — более 800 миллионов рублей. Московские покупатели из ООО «СБК Альянс» приобрели известный в регионе завод металлоконструкций. Часть этих денег пойдет на ликвидацию задолженности предприятия перед своими работниками, которая оценивается в 600 миллионов рублей. Более 1 миллиарда рублей все еще должен «Мостовик» и налоговикам.

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