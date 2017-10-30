США в понедельник начнут масштабные военные учения
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Стратегическое командование США (StratCom) объявило о начале в понедельник масштабных военных учений Global Thunder-2018 («Глобальный гром-2018»).
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Стратегическое командование США (StratCom) объявило о начале в понедельник масштабных военных учений Global Thunder-2018 («Глобальный гром-2018»).
В ходе учений будут задействованы штаб StratCom на
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Учения Global Thunder проводятся ежегодно. Однако, как отмечают наблюдатели, их нынешней особенностью является напряженность в отношениях между США и Северной Кореей. Лидеры обеих стран периодически обмениваются угрозами о возможных взаимных ударах.