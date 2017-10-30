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09:07 (мск), источник: Интерфакс

США в понедельник начнут масштабные военные учения

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Стратегическое командование США (StratCom) объявило о начале в понедельник масштабных военных учений Global Thunder-2018 («Глобальный гром-2018»).

Источник: Reuters

В ходе учений будут задействованы штаб StratCom на военно-воздушной базе Offutt, подчиненные штабу части в различных районах мира, включая ракетные части и части ВВС, говорится в распространенном командованием пресс-релизе.

В ходе маневров будут отрабатываться действия по стратегическому противостоянию, космические операции, операции в киберпространстве, методы ведения электронной войны, противоракетная оборона, разведывательные действия, проинформировал StratCom.

В пресс-релизе не говорится, сколько продлятся учения. По опыту предыдущих лет, они продолжаются около 10 дней.

Учения Global Thunder проводятся ежегодно. Однако, как отмечают наблюдатели, их нынешней особенностью является напряженность в отношениях между США и Северной Кореей. Лидеры обеих стран периодически обмениваются угрозами о возможных взаимных ударах.

НАТО и Россия будут обмениваться информацией о предстоящих военных учениях
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27 октября© Ньюстюб
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