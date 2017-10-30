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09:50 (мск), источник: ЕАН

Облсуд пересмотрит приговор екатеринбургскому экс-префекту Бреденко в ноябре

Свердловский облсуд назначил рассмотрение апелляции на приговор экс-главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко, сообщили в пресс-службе областного суда.

Заседание стартует 21 ноября в 9:30. Напомним, Бреденко приговорен к трем годам лишения свободы за коррупцию.

Суд установил, что он получил у индивидуального предпринимателя взятку в размере 150 тыс. рублей. За эти деньги глава районной администрации обещал бизнесмену покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному содержанию территории района в 2016 году.

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