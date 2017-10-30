Облсуд пересмотрит приговор екатеринбургскому экс-префекту Бреденко в ноябре
Свердловский облсуд назначил рассмотрение апелляции на приговор
Свердловский облсуд назначил рассмотрение апелляции на приговор
Заседание стартует 21 ноября в 9:30. Напомним, Бреденко приговорен к трем годам лишения свободы за коррупцию.
Суд установил, что он получил у индивидуального предпринимателя взятку в размере 150 тыс. рублей. За эти деньги глава районной администрации обещал бизнесмену покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному содержанию территории района в 2016 году.