Компанейщиков прокомментировал финал конкурса по выборам мэра Омска

«Вопрос, кого я поддержал не ко мне. Я действительно ранее высказал свою личную позицию не как заместитель председателя правительства, а как обычный житель города Омска. Эта позиция публична. Что касается решения, нужно все-таки спросить у того человека, которого я рекомендовал. Что касается меня, то я всегда исходил из логики, что нужно не укреплять аппаратный вес, а нужно быть на том месте, где ты сможешь реализовать свой потенциал, и главное, те задачи, которые ставит руководитель региона и федеральная власть. Насколько у меня получается, судить руководителям, но я прекрасно понимаю, что многое можно сделать на том месте, на котором я сейчас», — заявил Владимир Компанейщиков корреспонденту «СуперОмска».