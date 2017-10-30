Компанейщиков прокомментировал финал конкурса по выборам мэра Омска
Зампред областного правительства Владимир Компанейщиков накануне завершения конкурса по выборам мэра Омска прокомментировал свою позицию.
Зампред областного правительства Владимир Компанейщиков накануне завершения конкурса по выборам мэра Омска прокомментировал свою позицию.
Мнение куратора внутриполитического блока правительства Омской области, которому СМИ неоднократно прочили выдвижение на конкурс, осталось прежним: Владимир Компанейщиков поддерживает главу омского отделения Сбербанка Игоря Меркулова.
Относительно себя
«Вопрос, кого я поддержал не ко мне. Я действительно ранее высказал свою личную позицию не как заместитель председателя правительства, а как обычный житель города Омска. Эта позиция публична. Что касается решения, нужно
Прием документов на конкурс по выборам мэра завершится 31 октября. Игорь Меркулов, чья фамилия звучала и на предыдущих выборах весной, однозначного ответа касаемо своего выдвижения не дал. Пока из игроков, имеющих реальный аппаратный вес, на конкурс заявлен только и.о. мэра Омска Сергей Фролов.