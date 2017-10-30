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09:08 (мск), источник: СуперОмск

Компанейщиков прокомментировал финал конкурса по выборам мэра Омска

Зампред областного правительства Владимир Компанейщиков накануне завершения конкурса по выборам мэра Омска прокомментировал свою позицию.

Мнение куратора внутриполитического блока правительства Омской области, которому СМИ неоднократно прочили выдвижение на конкурс, осталось прежним: Владимир Компанейщиков поддерживает главу омского отделения Сбербанка Игоря Меркулова.

Относительно себя вице-губернатор говорит, что многое можно сделать для региона и на той должности, которую он занимает сейчас.

«Вопрос, кого я поддержал не ко мне. Я действительно ранее высказал свою личную позицию не как заместитель председателя правительства, а как обычный житель города Омска. Эта позиция публична. Что касается решения, нужно все-таки спросить у того человека, которого я рекомендовал. Что касается меня, то я всегда исходил из логики, что нужно не укреплять аппаратный вес, а нужно быть на том месте, где ты сможешь реализовать свой потенциал, и главное, те задачи, которые ставит руководитель региона и федеральная власть. Насколько у меня получается, судить руководителям, но я прекрасно понимаю, что многое можно сделать на том месте, на котором я сейчас», — заявил Владимир Компанейщиков корреспонденту «СуперОмска».

Прием документов на конкурс по выборам мэра завершится 31 октября. Игорь Меркулов, чья фамилия звучала и на предыдущих выборах весной, однозначного ответа касаемо своего выдвижения не дал. Пока из игроков, имеющих реальный аппаратный вес, на конкурс заявлен только и.о. мэра Омска Сергей Фролов.

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