Глава Прикамья обсудил вопрос строительства новой поликлиники в центре Перми

«Как обещал летом на встрече с жителями Ленинского района Перми, занялся вопросом местной поликлиники. В выходные съездил на площадку строительства новой поликлиники на Ленина, 16. Участок, надо признать, не идеальный. Но будем пытаться использовать все возможности. В этом году приступят к проектированию здания. Заехал и в саму поликлинику на Малой Ямской: она и правда перегружена, это видно из расписания», — констатировал Решетников.