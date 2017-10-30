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09:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Глава Прикамья обсудил вопрос строительства новой поликлиники в центре Перми

ПЕРМЬ, 30 октября, ФедералПресс. Максим Решетников занялся проблемами доступности здравоохранения в центральном районе Перми. В своем Instagram глава региона рассказал о визите на площадку строительства нового здания поликлиники на ул. Ленина, 16.

«Как обещал летом на встрече с жителями Ленинского района Перми, занялся вопросом местной поликлиники. В выходные съездил на площадку строительства новой поликлиники на Ленина, 16. Участок, надо признать, не идеальный. Но будем пытаться использовать все возможности. В этом году приступят к проектированию здания. Заехал и в саму поликлинику на Малой Ямской: она и правда перегружена, это видно из расписания», — констатировал Решетников.

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Глава региона дал поручение и.о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрию Матвееву проработать вопрос доступности врачей. Предложения будут обсуждены с жителями района на новой встрече с губернатором. Напомним, старое здание поликлиники Ленинского района на ул. Пермской, 45, находится на ремонте.

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