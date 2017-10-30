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10:04 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

После прокурорской проверки руководитель МУП «ЕРКЦ г. Уфы» лишился должности

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ, были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в МУП «ЕРКЦ г. Уфы».

В мае 2015 года и в декабре 2016 года директор фирмы Ильдар Ардаширов заключил договоры на оказание риэлторских услуг с аффилированными фирмами, где работал его собственный сын. При этом в штате МУП «ЕРКЦ г. Уфы» числилось 8 юристов, которые могли самостоятельно вести юридическое сопровождение сделок организации.

Впоследствии по указанию руководителя МУП «ЕРКЦ г. Уфы» на счета компаний перечислено более 1,7 млн рублей. При этом оговоренные контрактом услуги предоставлены не были. Так, согласно актам выполненных работ, сотрудники «фирмы» якобы представляли интересы МУП «ЕРКЦ г. Уфы» в судах республики.

При этом доверенность предприятием не выдавалась, в судебных заседаниях представители юридических компаний не участвовали. По данному факту прокуратура г. Уфы организовала доследственную проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Также, прокуратура внесла главе администрации г. Уфы представление с требованием расторгнуть трудовые отношения с директором МУП «ЕРКЦ г. Уфы» в связи с утратой доверия. После прокурорской проверки Ильдар Ардаширов уволился с должности по собственному желанию.

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