Конкурс на должность главы Большого Камня объявят в ближайшее время

Действующий глава Большого Камня Дмитрий Чернявский подписал документы о порядке проведения конкурсных процедур на замещение вакансии главы города. Соответствующий документ подписан на внеочередном заседании Думы городского округа в понедельник, 30 октября, участие в котором принял врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Глава региона призвал депутатов и власть города к совместной и продуктивной работе друг с другом.

«Сейчас город начинает развиваться: у вас строится крупная судоверфь, появляются новые рабочие места, повышается уровень жизни. Ваша задача — максимально объединиться, не допустить междоусобиц и работать над улучшением жизни города. У вас должна быть одна команда», — подчеркнул Андрей Тарасенко.