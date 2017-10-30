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10:08 (мск), источник: dostup1.ru

Глава Челябинска прокомментировал коммунальную аварию в центре города

По мнению Тефтелева, ситуацию с порывами изменит приход инвестора.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев прокомментировал крупную аварию на улице Шаумяна, которая оставила жителей семи домов без воды, — по мнению градоначальника, порывов на сетях станет меньше, если администрация заключит концессионное соглашение с инвестором, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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«Сегодня многое сделано для ремонта сетей, но предстоит сделать еще больше. Не случайно администрация и городская Дума работают над возможным концессионным соглашением, по которому придет инвестор и направит свои деньги на ремонт сетей. Сети требуют довольно серьезных вложений. Если говорить о той программе, которая сегодня утверждена городской Думой, сумма исчисляется в 24 млрд рублей на 15−20 лет. Это только одна из программ, называется сумма и в 60 млрд рублей», — заявил Тефтелев.

По словам председателя Челябинской городской Думы Станислава Мошарова, из-за отсутствия инвестиционной составляющей в тарифе на воду все ремонтные работы ведется за счет текущей деятельности МУП ПОВВ. Инвестсоставляющая может появиться только с приходом инвестора.

Напомним, 29 октября улицу Шаумяна в районе дома 91 начало заливать водой. Гигантская лужа разлилась от Курчатова до Доватора. Причиной «потопа» стало повреждение на водоводе.

Сегодня, 30 октября, аварийные работы будут проводить сотрудники МУП ПОВВ. От водоснабжения отключены дома 91, 93, 83, 85, 87 и 89 по улице Шаумяна, а также дом 3 по Курчатова. Во дворе между домами 91 и 93 будет организован подвоз воды. Ближайшая колонка с водой находится на улице Окружная.

Крупная коммунальная авария произошла 23 октября на улице Братьев Кашириных. Без воды остались микрорайоны 24, 25, половина 26-го, 28 — квартал, ограниченный улицами Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, 250 лет Челябинску и Молодогвардейцев.

Концессия — форма частно-государственного партнерства, договор о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов недвижимого имущества. В результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, забирая себе доход. При этом имущество остается в государственной или муниципальной собственности.

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