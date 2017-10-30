Аксенов назвал Хэллоуин антипраздником

Источник: РИА "Новости"

«Моя позиция по поводу Хэллоуина известна, я неоднократно ее озвучивал. Этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его мнению, устраивать подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом «частной инициативы».