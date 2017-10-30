Аксенов назвал Хэллоуин антипраздником
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Хэллоуин антипраздником, который противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Хэллоуин антипраздником, который противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России.
«Моя позиция по поводу Хэллоуина известна, я неоднократно ее озвучивал. Этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
«Официального запрета нет, но есть моральная ответственность, есть общественное мнение. Это касается и тех, для кого Хэллоуин является способом заработать деньги. Нельзя ставить собственную прибыль выше интересов общества и нравственных законов. Это морально ущербная позиция», — добавил глава республики.