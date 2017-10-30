Власти Челябинска признали, что центр города находится в неприемлемом состоянии

Представители администрации сообщили, что намерены навести порядок в городе к предстоящему российско-казахстанскому форуму.

«Мы сегодня работаем. Есть программа, которую необходимо выполнить. Она касается приведения в порядок инфраструктуры города. Работа над объектами, которые связаны с проведением форума, сейчас находится в стадии завершения», — рассказал мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

По словам Станислава Мошарова, сейчас власти города занимаются реконструкцией набережной реки Миасс и на ближайшем заседании гордумы будет обсуждаться вопрос о передаче участка по улице Береговой в собственность муниципалитета.

«Будем забирать территорию вместе с инфраструктурой, а затем уже готовить к реконструкции этот участок, — подчеркнул Станислав Мошаров. — На данный момент решается вопрос земли. Там есть несколько собственников, с которыми нужно договариваться и совместно проводить работы».

Как сообщал «ФедералПресс», XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в ноябре. На Южный Урал приедут Владимир Путин, Нурсултан Назабраев и еще порядка 1500 гостей. Среди них — федеральные министры из России и Казахстана и порядка 20 губернаторов. Также в Челябинске планируется проведение в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.