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10:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Челябинска признали, что центр города находится в неприемлемом состоянии

ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября, ФедералПресс. Историческая часть Челябинска не должна выглядеть так, как сейчас. Об этом председатель гордумы Станислав Мошаров заявил сегодня в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «ФедералПресс».

Представители администрации сообщили, что намерены навести порядок в городе к предстоящему российско-казахстанскому форуму.

«Мы сегодня работаем. Есть программа, которую необходимо выполнить. Она касается приведения в порядок инфраструктуры города. Работа над объектами, которые связаны с проведением форума, сейчас находится в стадии завершения», — рассказал мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

По словам Станислава Мошарова, сейчас власти города занимаются реконструкцией набережной реки Миасс и на ближайшем заседании гордумы будет обсуждаться вопрос о передаче участка по улице Береговой в собственность муниципалитета.

«Будем забирать территорию вместе с инфраструктурой, а затем уже готовить к реконструкции этот участок, — подчеркнул Станислав Мошаров. — На данный момент решается вопрос земли. Там есть несколько собственников, с которыми нужно договариваться и совместно проводить работы».

Как сообщал «ФедералПресс», XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в ноябре. На Южный Урал приедут Владимир Путин, Нурсултан Назабраев и еще порядка 1500 гостей. Среди них — федеральные министры из России и Казахстана и порядка 20 губернаторов. Также в Челябинске планируется проведение в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

По словам региональных властей, к этому событию в областном центре, помимо прочего, построят крупный конгресс-холл на набережной реки Миасс. Также в Челябинске появится новый аэропорт.

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