Премьер-министр Узбекистана посетит Азербайджан

Источник: Uzdaily.uz

Глава правительства возглавит делегацию Узбекистана, которая примет участие в церемонии открытия железнодорожной линии «Баку — Тбилиси — Карс».

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Проект Баку-Тбилиси-Карс — это новый транспортный коридор, который объединит железные дороги Азербайджана, Грузии и Турции.

Пиковая пропускная способность коридора составит 17 млн тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 1 млн. пассажиров и 6,5 млн тонн грузов.

Реализация этого проекта последовательно сократит время транспортировки грузов из Китая в Европу с 25−30 дней до 12−15 дней.