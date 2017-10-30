Премьер-министр Узбекистана посетит Азербайджан

Глава правительства возглавит делегацию Узбекистана, которая примет участие в церемонии открытия железнодорожной линии «Баку — Тбилиси — Карс».
Проект
Пиковая пропускная способность коридора составит 17 млн тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 1 млн. пассажиров и 6,5 млн тонн грузов.
Реализация этого проекта последовательно сократит время транспортировки грузов из Китая в Европу с 25−30 дней до 12−15 дней.
В церемонии открытия линии примут участие Президенты Турции, Казахстана и