Морской совет возобновит работу в Приморском крае

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Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ходе заседания Общественного экспертного совета (ОЭС) по транспортной политике поддержал предложение о воссоздании Морского совета. Вместе с главой региона эксперты обсудили вопросы развития морского транспорта в Приморье, портовой инфраструктуры и других, связанных с морем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

С докладом выступил председатель ОЭС, ректор Морского государственного университета имени адмирала Невельского Сергей Огай. Он сообщил участникам заседания о том, что по поручению врио Губернатора уже начата работа по организации первой на Дальнем Востоке регаты больших парусных судов в рамках четвертого Восточного экономического форума.

«Были приняты соответствующие решения, которые реализованы в контрактах с организаторами регаты. В частности, поручение заключается в том, чтобы максимальное количество зарубежных участников приняли участие в мероприятии — суда из Японии, Кореи, Индонезии, Вьетнама и других стран АТР. Регата напрямую обеспечивает коммерческую привлекательность портов Владивостока и Приморского края, поэтому считаю, что бизнес, связанный с портовой деятельностью, должен принять участие в организации регаты», — обратился он к приглашенным участникам совета.

Сергей Огай также отметил, учитывая специфику региона, актуальным становится вопрос возобновления деятельности Морского совета.

«В таких больших морских городах, как Санкт-Петербург, работает Морской совет. У нас был такой, но забылся», — сказал он.

Андрей Тарасенко предложение поддержал.

«Надо вводить вновь. Совет нужен для того, чтобы подавать перспективные идеи развития. Такие советы есть в Крыму, Санкт-Петербурге, Мурманске, они довольно активно работают. Приморский край — сильный регион, море — основа его развития», — заявил врио губернатора.