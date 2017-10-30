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10:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Морской совет возобновит работу в Приморском крае

Совет нужен для того, чтобы подавать перспективные идеи развития, отметил врио губернатора Приморья.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ходе заседания Общественного экспертного совета (ОЭС) по транспортной политике поддержал предложение о воссоздании Морского совета. Вместе с главой региона эксперты обсудили вопросы развития морского транспорта в Приморье, портовой инфраструктуры и других, связанных с морем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

С докладом выступил председатель ОЭС, ректор Морского государственного университета имени адмирала Невельского Сергей Огай. Он сообщил участникам заседания о том, что по поручению врио Губернатора уже начата работа по организации первой на Дальнем Востоке регаты больших парусных судов в рамках четвертого Восточного экономического форума.

«Были приняты соответствующие решения, которые реализованы в контрактах с организаторами регаты. В частности, поручение заключается в том, чтобы максимальное количество зарубежных участников приняли участие в мероприятии — суда из Японии, Кореи, Индонезии, Вьетнама и других стран АТР. Регата напрямую обеспечивает коммерческую привлекательность портов Владивостока и Приморского края, поэтому считаю, что бизнес, связанный с портовой деятельностью, должен принять участие в организации регаты», — обратился он к приглашенным участникам совета.

Сергей Огай также отметил, учитывая специфику региона, актуальным становится вопрос возобновления деятельности Морского совета.

«В таких больших морских городах, как Санкт-Петербург, работает Морской совет. У нас был такой, но забылся», — сказал он.

Андрей Тарасенко предложение поддержал.

«Надо вводить вновь. Совет нужен для того, чтобы подавать перспективные идеи развития. Такие советы есть в Крыму, Санкт-Петербурге, Мурманске, они довольно активно работают. Приморский край — сильный регион, море — основа его развития», — заявил врио губернатора.

Отметим, Совет по морской деятельности при губернаторе Приморского края был создан в 2004 году, как постоянно действующий координационный орган, обеспечивающий в интересах реализации национальной морской политики Российской Федерации согласованные действия органов исполнительной власти Приморского края, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, прилегающих к морской акватории и организаций, занимающихся морской деятельностью в Приморье. С 2010 года Совет свою деятельность не ведет.

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