Морской совет возобновит работу в Приморском крае
Совет нужен для того, чтобы подавать перспективные идеи развития, отметил врио губернатора Приморья.
Совет нужен для того, чтобы подавать перспективные идеи развития, отметил врио губернатора Приморья.
Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ходе заседания Общественного экспертного совета (ОЭС) по транспортной политике поддержал предложение о воссоздании Морского совета. Вместе с главой региона эксперты обсудили вопросы развития морского транспорта в Приморье, портовой инфраструктуры и других, связанных с морем, сообщили ИА PrimaMedia в
«Были приняты соответствующие решения, которые реализованы в контрактах с организаторами регаты. В частности, поручение заключается в том, чтобы максимальное количество зарубежных участников приняли участие в мероприятии — суда из Японии, Кореи, Индонезии, Вьетнама и других стран АТР. Регата напрямую обеспечивает коммерческую привлекательность портов Владивостока и Приморского края, поэтому считаю, что бизнес, связанный с портовой деятельностью, должен принять участие в организации регаты», — обратился он к приглашенным участникам совета.
Сергей Огай также отметил, учитывая специфику региона, актуальным становится вопрос возобновления деятельности Морского совета.
«В таких больших морских городах, как
Андрей Тарасенко предложение поддержал.
«Надо вводить вновь. Совет нужен для того, чтобы подавать перспективные идеи развития. Такие советы есть в Крыму,
Отметим, Совет по морской деятельности при губернаторе Приморского края был создан в 2004 году, как постоянно действующий координационный орган, обеспечивающий в интересах реализации национальной морской политики Российской Федерации согласованные действия органов исполнительной власти Приморского края, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, прилегающих к морской акватории и организаций, занимающихся морской деятельностью в Приморье. С 2010 года Совет свою деятельность не ведет.